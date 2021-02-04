一名31歲陳姓男子3日晚間9點時許，來到台南市東區1家通訊行表明要買iPhone12，女店員也熱心拆封2支新手機讓陳男檢視，孰料陳男不僅遲不付款，最後還落跑駕車離去，讓店員氣炸直呼「歹年冬搞肖郎」，同時報警逮人。

台南市警一分局獲報後，4日上午逮捕陳男，依涉詐欺未遂罪嫌移送法辦，同時還查出陳男另涉2件竊盜案與安非他命毒品殘渣、吸食器持有案，持續追查中。

這名黃姓女店員稱，可能年不好過，動歪腦筋的人愈來愈多，涉案陳男3日晚間利用店內只有她1人，進門佯稱要買iPhone12最高階手機，她連拆了兩支iPhone12 pro max供檢視，但陳男卻在店裡拖了1個小時還是不付錢。

女店員說，陳男自稱現金帶不夠，並表明要到店外車上取信用卡，但幾分鐘後回來又稱信用卡也沒帶，請妻子帶現款來付錢，陳男在店內等。後來，直至手機行老闆返回店內，陳男疑似見店老闆回來，心虛後就走出店門，駕車離去，讓店員傻眼。

店員說，因為兩支新機已拆封卻沒賣出，直接賠錢變成二手機，通訊行已報警提告。市警一分局4日循線查出31歲陳姓男子涉案，警詢後依詐欺未遂罪嫌法辦。

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(中時 )