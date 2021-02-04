大陸女歌手黃齡出道14年以高超轉音技巧聞名，她的經典作品〈癢〉和〈High歌〉更多次被翻唱，去年更參加大陸女藝人競賽節目《乘風破浪的姐姐》，再創事業巔峰，還成為女團「X-SISTER」一員；近期她上湖南衛視節目演唱，卻被發現疑似假唱引起熱議，網友卻一面倒狠批電視台，「節目效果害死人」。

今（4）日微博瘋傳黃齡受邀湖南衛視春晚表演的影片，她應景地演唱〈奇妙的年夜飯〉，但卻被眼尖網友注意到她嘴型和音樂對不上，因此黃齡假唱的消息就登上熱搜，大家也爭相看影片表意見；有網友直接點出不解的地方，「明明有實力為什麼要假唱？」、「確實不太專業，一看就知道沒有假唱經驗」。

黃齡假唱消息傳得沸沸揚揚，但大多數人一面倒認為電視台問題最大，反而心疼黃齡，「感覺是設備的鍋吧」、「這種大型晚會為了效果，想保持效果才出此下策吧」、「這台晚會假唱不是出了名的嗎」、「電視台這種方式，看了越來越絕望」、「姊姊可能是假唱經驗太少，所以被看出來」、「專業歌手想要真唱也得節目給機會」。

粉絲也跳出來力挺，「黃齡神仙級別的現場完全不需要假唱好嗎」、「姐姐實力很強的，怎麼會假唱呢？」、「黃齡可是實力歌姬呀」、「凡看過黃齡麗年的演唱就知道她的實力，質疑她唱歌還是大可不必」。

去年黃齡參加綜藝節目《乘風破浪的姐姐》，在總決賽中脫穎而出，和寧靜、萬茜、孟佳、李斯丹妮、張雨綺、郁可唯組成7人女團「X-SISTER」，但2021年元旦寧靜在演唱會上宣布組合解散；儘管她們無法繼續團體活動，但黃齡也因節目播出後再度迎來另一波事業巔峰。

(中時新聞網)