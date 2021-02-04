以色列周四起為年滿16歲國民接種新冠疫苗 22:332021/02/04 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 以色列政府從周四開始為所有年滿16歲國民接種新冠疫苗。以國去年12月20日開始接種計劃，先針對年逾60歲和前線醫護人員接種。目前全國約900萬人裡，逾三分之一已接種首劑疫苗。藥廠建議完成兩劑疫苗接種才能發揮最大防護力。 俄羅斯、英國疫苗 搶進大陸生產 《國際金融》英國央行關切經濟復甦前景 利率估不變 (工商 ) #全國 #接種 #國民 #新冠疫苗 #周四 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸響應WHO 提供1000萬劑疫苗 04:102021/02/04 焦點新聞 6月可打疫苗 陳時中揭開放出國4大關鍵 14:172021/02/04 生活 《國際金融》經濟前景好轉 美元續揚 15:402021/02/04 財經 《國際社會》美各州至少6％居民接種一次疫苖 估9000萬人已有抗體 16:482021/02/04 財經 首起英國變種病毒死亡案例 70多歲英男接葉克膜仍不治 13:512021/02/04 生活 國產聯亞新冠疫苗 拚7月過關 04:102021/02/04 財經要聞 台灣對抗新冠肺炎成績亮眼 北醫大研究：證據支持 民主防疫手段正確 09:132021/02/04 健康 台灣搶沒疫苗以色列已接種逾半 他曝小國致勝3原因 08:262021/02/04 生活 俄製疫苗衛星五號 有效率逾9成 04:102021/02/04 國際大事 買嘸疫苗 6成民眾憂防疫破功 04:102021/02/04 焦點要聞 指揮中心證實130萬劑疫苗8國分 今年6月到貨 18:102021/02/04 生活 財經熱門新聞 比稀土更珍貴？ 陸手中逾8成 澳急了將重開舊礦 - 財經 驚 一票空貨櫃急衝大陸 未來民眾將愈吃愈貴？ - 財經 疫情慘爆 10萬美企倒地 快不行的數量驚人 - 財經 台積電狂爆 日第1家車用晶片設計大咖又塞肥單 - 財經 被7％配息沖昏 散戶搶爆00882 內行人1句警告 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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