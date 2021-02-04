以色列政府從周四開始為所有年滿16歲國民接種新冠疫苗。以國去年12月20日開始接種計劃，先針對年逾60歲和前線醫護人員接種。目前全國約900萬人裡，逾三分之一已接種首劑疫苗。藥廠建議完成兩劑疫苗接種才能發揮最大防護力。

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