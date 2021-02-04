晶片股慘摔拖累 日股連3紅劃下句點 22:312021/02/04 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到晶片股大跌的拖累，日本股市4日收黑，過去連3天收紅的漲勢劃下句點，日經225指數收跌1.06％，報28,341.95點。晶片股慘摔拖累大盤，愛德萬測試（Advantest）、勝高（Sumco）及發那科（Fanuc）跌幅各為3.94％、3.8％和3.26％。所幸索尼調高全年獲利展望，激勵股價飆漲9.54％創2000年9月來新高，抑制大盤跌幅。 台股力拚開低走高 面板三虎兩樣情 陳零九配音11小時恥度高 錄音室犧牲真摔詮釋完美聲音 (工商 ) #晶片股 #慘摔 #句點 #大盤 #拖累 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 散戶230元不敢買、600元衝去買 存股達人：我沒買台積電3大理由 13:302021/02/04 財經 《韓股》挑戰連4紅 KOSPI機會不大 11:422021/02/04 財經 外資大賣權值股 韓股收黑終結連3紅 22:302021/02/04 財經 《韓股》3利空摜壓 KOSPI連4紅夢碎 15:572021/02/04 財經 半導體領跌 高價股疲弱不振 11:352021/02/04 財經 台股封關倒數 過年永豐金證券複委託交易不打烊 16:012021/02/04 財經 吃蘋果＋轉機到 光學股出運 04:102021/02/04 證券．權證 熱門股－車王電 外資加持攻漲停 04:102021/02/04 證券．權證 《基金》創新聖地3勢力 美股錢力足 16:312021/02/04 財經 車用晶片缺貨 通用大砍產能 23:002021/02/04 財經 《日股》晶片族群絆腳 日經大摔304點 15:402021/02/04 財經 財經熱門新聞 驚 一票空貨櫃急衝大陸 未來民眾將愈吃愈貴？ - 財經 陸生快跑光 3年將失血逾4000億 澳大學加碼留人 - 財經 疫情慘爆 10萬美企倒地 快不行的數量驚人 - 財經 比稀土更珍貴？ 陸手中逾8成 澳急了將重開舊礦 - 財經 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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