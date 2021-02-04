受到晶片股大跌的拖累，日本股市4日收黑，過去連3天收紅的漲勢劃下句點，日經225指數收跌1.06％，報28,341.95點。晶片股慘摔拖累大盤，愛德萬測試（Advantest）、勝高（Sumco）及發那科（Fanuc）跌幅各為3.94％、3.8％和3.26％。所幸索尼調高全年獲利展望，激勵股價飆漲9.54％創2000年9月來新高，抑制大盤跌幅。

(工商 )