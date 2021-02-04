外資大賣三星等權值股，此外中國短期利率走揚，引發市場對該全球第2大經濟體流動性的隱憂，韓國股市4日收黑，終結連3紅的漲勢。韓股KOSPI指數周四收跌1.35％，以3,087.55點作收。當天外資淨賣超韓股6,400億韓元，三星電子和SK海力士分別重挫2.5％、3.9％，韓國最大入口網站Naver跌3.4％。

(工商 )