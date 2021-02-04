美元升至2個月高點，10年期美債殖利率觸抵逾3周新高，加上市場等待美國財政刺激措施有更清楚的輪廓，4日國際金價走軟。周四倫敦現貨金價一度觸及2個月低點，之後跌幅收斂為1.2％來到每盎司1,812.50美元。白銀價格也從前一日的收盤價26.46美元回跌1.5％，該貴金屬自1日攀抵30.03美元的近8年峰點至今，已崩跌逾12％。

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