美元走強、美債殖利率升 黃金白銀走跌 22:302021/02/04 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元升至2個月高點，10年期美債殖利率觸抵逾3周新高，加上市場等待美國財政刺激措施有更清楚的輪廓，4日國際金價走軟。周四倫敦現貨金價一度觸及2個月低點，之後跌幅收斂為1.2％來到每盎司1,812.50美元。白銀價格也從前一日的收盤價26.46美元回跌1.5％，該貴金屬自1日攀抵30.03美元的近8年峰點至今，已崩跌逾12％。 新興市場1月吸金535億美元 股票、平衡型基金績效亮眼 《美股掃瞄》道指、標普500連3升 Alphabet股價創新高 (工商 ) #美債殖利率 #走強 #黃金白銀 #觸抵 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 政策光環加持 ESG債券看俏 04:102021/02/04 投資理財 《商情》美元漲勢緩和 紐約期金走高 10:002021/02/04 財經 景氣、資金點火 美高收債發光 04:102021/02/04 投資理財 《基金》白銀自高點回落 逢低進場需謹慎 17:052021/02/04 財經 《金融》星展銀：時代改變中 散戶如螞蟻雄兵 11:422021/02/04 財經 《金融》瑞銀：白銀目標價喊上30美元 金價H1反彈到1900美元上方 10:002021/02/04 財經 《國際金融》經濟前景好轉 美元續揚 15:402021/02/04 財經 馬拉松式走春 兩天一夜玩基隆 04:102021/02/04 地方新聞 《國際金融》義股一馬當先 歐股收漲0.33％ 09:432021/02/04 財經 陸高股息ETF 存股兼抗通膨 04:102021/02/04 證券．權證 操盤心法－封關前可逢低擇優布局 04:102021/02/04 證券．權證 財經熱門新聞 驚 一票空貨櫃急衝大陸 未來民眾將愈吃愈貴？ - 財經 陸生快跑光 3年將失血逾4000億 澳大學加碼留人 - 財經 疫情慘爆 10萬美企倒地 快不行的數量驚人 - 財經 比稀土更珍貴？ 陸手中逾8成 澳急了將重開舊礦 - 財經 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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