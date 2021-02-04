蔡英文總統4日南下高雄阿蓮區，視察陸軍裝甲第564旅，軍方也安排戰技操演與演練。然而，在媒體的採訪影片中，出現部隊軍人對總統彎腰鞠躬，這實在令許多退伍軍人看不入眼，批評「軍人連基本的舉手禮都不會，實在悲哀」。

曾經擔任美國陸軍士官，並且派駐過伊拉克實戰部隊，參與過反恐戰爭的Allen Lin，在看到軍人排好隊，整齊畫一的向蔡英文鞠躬，感到相當生氣，他在自己的個人臉書上批評：「是軍人還是馬戲團？只有演員才是這樣鞠躬謝幕的吧？ 可是你他O的是穿著軍服的堂堂軍人，軍人穿軍服只有行舉手禮！統帥視察搞馬屁表演就算了，反正都是這樣刷存在感才能催眠自己跟別人戰力強，不論來賓是誰都這麼搞，可是演著演著你卻把自己當成真正的演員了，連軍人舉手禮這種基本教練跟規定都忘了，這才是從骨子裡流露出的悲哀！」

甚至留下註記「#是你家死人在公祭嗎」

許多留言的網友相當同意Allen Lin的批評，「完全違反軍人禮節規章」、「軍人完全不知尊嚴為何物」、「鞠什麼躬啊！亂七八糟的」。

有網友找出《軍人禮節規章》，當中明確提到「著軍服穿制室皮鞋，室內須脫帽，室外須戴帽；個人晉見總統時，室內行鞠鞠禮之外，餘行舉手禮。」證明軍人集體向總統鞠躬，絕非合禮。

軍人禮儀準則，除室內、個人受總統接見，採鞠躬敬禮，室外，團體都是舉手禮。(圖/網路)

也有人聯想到今年1月15日，蔡英文總統視查陸軍第八軍團54工兵群時，在拍完合照以後，在場官兵高喊著「總統我愛你」，伴隨著張惠妹的歌曲「一想到你啊，就讓我快樂…」，大嘆國軍這種馬屁文化，顯然已積習難改。

(中時新聞網)