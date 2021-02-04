景文科技大學109年寒假「大手牽小手點燈計畫服務團」，於2月1至3日，由企業管理系等5個系學會帶領基隆市七堵區尚仁國小，辦理寒假冬令營。（景文科大提供）

景文科技大學109年寒假「大手牽小手點燈計畫服務團」，於2月1至3日，由企業管理系等5個系學會帶領基隆市七堵區尚仁國小，辦理寒假冬令營。（景文科大提供）

景文科技大學109年寒假「大手牽小手點燈計畫服務團」，於2月1至3日，由企業管理系等5個系學會帶領基隆市七堵區尚仁國小，辦理寒假冬令營。（景文科大提供）

景文科技大學109年寒假「大手牽小手點燈計畫服務團」，於2月1至3日，由企業管理系等5個系學會帶領基隆市七堵區尚仁國小，辦理寒假冬令營，主題為「動物星球」。

營隊活動設計，是以美感教育為主軸，藉由「動物劇場」課程，讓小朋友學習正確的防疫知識，以保障營隊健康與安全；「從熊熊遇見你」課程培養孩子們自己動手做的趣味，促進小朋友豐富的想像力。

從「年獸來襲要小心」的環節中讓小朋友了解節慶的習俗；此外，因農曆年即將來到，還帶著小朋友寫賀詞、做鞭炮賀新春，結合製作卡片，除了感謝親人外，小朋友並製作卡片感謝醫生護士為台灣防疫做的努力。

5年級學童周承安說，大哥哥大姐姐帶大家在操場玩大隊接力，還教大家製作元宵燈籠及大家一起寫小卡片感謝醫護人員的辛苦，很有意義；4年級學童柯秉承說，自己動手做春聯可以貼在家門口，每天回家時就可以看到。

當活動順利結束，營隊總召陳冠育感動的說：「這次服務遇到疫情嚴峻，原本很擔心停辦，又很擔心準備活動的過程，哪裡作的不夠、哪裡作的不足，所以我們使用我們所學專業非常努力地嚴實防疫與籌辦；所以，當看到參加活動的小朋友在冬日中，各個樂開懷的紅通通臉龐與掛著幸福的笑容，為我小小的內心注入了一股強力暖流。」。

景文科技大學歷來秉持服務弱勢兒童的理念，攜手大學生投入在地關懷；故自107年度起，由師生協力進行大手牽小手點燈計畫，業有近千位弱勢孩童共同參與，對於跨世代的認知與縮短城鄉教育鴻溝產生顯著效果。

(中時 )