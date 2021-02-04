英國自去年7月即已聲稱可能對中共實際控制的《中國環球電視網》(CGTN)撤銷其播出許可證，近日因為英國對持有其海外國民護照(BNO)的港人提供居英權，讓英中關係如雪上加霜，英方也終於在2月4日宣佈吊銷CGTN的播出執照。

據《多維新聞》報，英國通訊管理局（Ofcom）2月4日發表聲明宣佈，吊銷《中國環球電視網》在英國的廣播執照，撤銷的理由是因為執照持有者不負責CGTN實質編務工作，因此不是合法的廣播執照持有人，此舉違反了相關的法律規定。

聲明還指出，此外，英國也無法批准一家名為中國環球廣播電視有限公司（CGTNC）的實體提出的轉讓執照申請。這是因為申請材料中缺少關鍵資訊，也因為CGTNC無資格持有執照，因為控制它的機構最終是由中共所控制。

報導說，CGTNC是為保障《中國環球電視網》運行而設立的公司，於2017年在北京市工商局完成註冊手續，正式成立。

英國通訊管理局還說，經過仔細考慮所有的事實，以及廣播公司和觀眾的言論自由權利，該局撤銷CGTN在英國播出執照的決定是合適的，預計很快就會結束針對CGTN的單獨制裁程序。

報導指出，中英雙邊關係因為香港問題迅速惡化，英國為幫助香港民眾，實施針對香港人的英國海外國民居留簽證政策，預計約有30萬人將會通過這一政策離開香港，在英國居留5年後申請永久居留身份。英國此舉激怒北京，聲稱不承認BNO具有旅行證件的資格。

(中時新聞網)