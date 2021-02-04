教育部3日宣布109學年度第2學期延後至2月22日開學，台南市長黃偉哲第一時間指示教育局盤整學校各項防疫因應措施，及評估學校行事曆是否調整，教育局已於4日邀集校長及教師代表研商達成因應共識。

教育局長鄭新輝表示，考量本次寒假延後上學日僅2日，對整體校務的影響不大，在變動最小化的原則下，各項行事曆皆暫時維持不更動。家長及學校所關心的畢業典禮、段考及新生報到日等活動均可如期辦理。2月17日至21日，為教育部規定開學前各校進行校園環境消毒作業期間，學生應避免返校，校園也將全面暫停對外開放，因此也提醒平日有至校園運動習慣的民眾，能改換至其他場地，共同守護師生安全，造成不便，請多包涵。

在超前部署的原則下，教育局考量春節連假及228假期，台灣人潮南來北往交流頻繁，也決議開學後一個月內，實施師生入校體溫量測措施，並請學校預作開學後的防疫整備作業，包含：檢視與校正紅外線體溫量測儀及額溫槍等設備、盤點口罩及消毒用品等物資的存量。

鄭新輝說，台灣防疫物資目前雖供應無虞，但為協助學校充實防疫物資的存量，教育局已於年假前配發各校70萬片口罩。此外，也提醒開學後，學校班親會及校慶運動會等活動，學校應依集會活動的防疫規定籌辦，並適時調整適切的辦理方式，以確保安全為優先考量。

(中時 )