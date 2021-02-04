英國通訊管理局4日公布撤銷中國環球電視網（CGTN）在英國的廣播牌照，並表示，星空華文傳媒（Star China Media Limited）持有誤牌照。

香港經濟日報引述英國通訊管理局表示，持有牌照的星空華文傳媒經調查，對CGTN的節目沒有編輯責任，不符合英國的法律要求。對於將牌照轉讓給中國環球電視網絡公司（CGTNC）的申請，英國以缺少關鍵資料，又認為CGTNC最終是由中國政府控制等原因，判定不符合持牌資格。

另一方面，中國外交部要求英國廣播公司（BBC）就有關涉新冠肺炎疫情的「假新聞」公開道歉。

報導指出，英國過去一年封殺華為5G，以及為持BNO港人提供居留和入籍途徑等問題，使中英陷入緊張關係，最新的媒體爭議勢更使衝突升溫。

英國通訊管理局2020年7月曾裁定，CGTN播出英國私家偵探韓飛龍（Peter Humphrey）認罪畫面，違反英國廣電法，考慮懲處CGTN。中國外交部當時表示，堅決反對其為中國媒體在英國開展正常新聞報導工作人為設置障礙，敦促英方撤銷錯誤決定，為中國媒體在英國開展正常新聞報導業務，提供支持和便利。

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