英國央行要求 確保銀行業對負利率有準備 22:422021/02/04 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國央行周四宣布維持基準利率0.1％不變，要求主管機關確保銀行業對負利率有做準備。但強調外界不應把這要求，解讀為其暗示即將或在未來採取負利率政策。央行預期今年英國經濟成長約5％，低於去年底預估的成長7.25％。 匯率期貨趨勢專欄－美元轉強反彈 歐元承壓 英國撤銷中國環球電視網播放執照 (工商 ) #英國央行 #確保 #銀行業 #負利率 #要求 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鼓勵永續發展 滙豐 對環球晶貸款讓利 04:102021/02/04 財經要聞 英國撤銷中國環球電視網廣播牌照 22:442021/02/04 財經 俄羅斯、英國疫苗 搶進大陸生產 04:102021/02/04 焦點要聞 螞蟻集團與陸資銀行傳收縮聯合放貸業務 11:352021/02/04 財經 女麗購廠商疏失洩漏個資 盧秀燕震怒 要求嚴辦保障民眾權益 03:112021/02/04 生活 中碳、華揚鋁業也考慮投入 中鋼加入MIH電動車平台 04:102021/02/04 產業．科技 股價指數期貨贏家專欄－英負利率決策 牽動富時100操作 04:102021/02/04 證券．權證 印尼下禁令 不得要求女學生戴頭巾 16:252021/02/04 國際 英國：全球目前約4000種新冠變異病毒 23:152021/02/04 國際 《國際金融》英國央行關切經濟復甦前景 利率估不變 13:582021/02/04 財經 過年ATM提款「歹就補」 金融機構留存資金2,400億元 19:312021/02/04 財經 財經熱門新聞 疫情慘爆 10萬美企倒地 快斷氣的數量驚人 - 要聞 陸生快跑光 3年將失血逾4000億 澳大學撒錢留人 - 要聞 驚 一票空貨櫃急衝大陸 未來民眾將愈吃愈貴？ - 財經 比稀土更珍貴？ 陸手中逾8成 澳急了將重開舊礦 - 財經 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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