英國央行周四宣布維持基準利率0.1％不變，要求主管機關確保銀行業對負利率有做準備。但強調外界不應把這要求，解讀為其暗示即將或在未來採取負利率政策。央行預期今年英國經濟成長約5％，低於去年底預估的成長7.25％。

(工商 )