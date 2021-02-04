諾基亞Q4財報優於預期 2021仍充滿挑戰 22:432021/02/04 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 諾基亞周四公布2020年Q4淨利年跌1％至8.14億歐元，銷售年跌5％至65.7億歐元，仍高於市場預估淨利6.22億歐元和銷售64億歐元，顯示執行長倫德馬克的策略改革有成果。公司強調2021年仍充滿挑戰，未對獲利與銷售做具體預測。 亞德客、氣立 上月營收報捷 預估國際資金持續流入 印度股市仍看漲 (工商 ) #億歐 #銷售 #諾基亞 #充滿 #淨利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》關注法說展望 精測翻紅突圍 11:422021/02/04 財經 《國際金融》三連漲後 歐股早盤持平 17:222021/02/04 財經 聯亞首季營收拚6億元 擴產計畫加速 04:102021/02/04 產業．科技 《國際金融》德銀去年轉盈 2014年來首見 15:402021/02/04 財經 季營收首破千億美元 貝佐斯將辭亞馬遜CEO 04:102021/02/04 財經要聞 廣告大賺 Alphabet財報開趴 04:102021/02/04 全球財經 《其他電子》鴻海1月營收年增逾37％ 寫同期新高 16:482021/02/04 財經 《盤中解析》封關在即 量縮觀望 10:172021/02/04 財經 《國際產業》晶片供應吃緊阻礙成長 高通盤後重挫逾7％ 10:002021/02/04 財經 《集中市場》倒數封關持盈保泰 三大法人賣超112.73億元 15:232021/02/04 財經 謝沛恩為《揭大歡喜》當了好幾個月男人 鹿特丹影展世界首映獲好評 18:402021/02/04 娛樂 財經熱門新聞 驚 一票空貨櫃急衝大陸 未來民眾將愈吃愈貴？ - 財經 陸生快跑光 3年將失血逾4000億 澳大學加碼留人 - 財經 疫情慘爆 10萬美企倒地 快不行的數量驚人 - 財經 比稀土更珍貴？ 陸手中逾8成 澳急了將重開舊礦 - 財經 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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