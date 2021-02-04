諾基亞周四公布2020年Q4淨利年跌1％至8.14億歐元，銷售年跌5％至65.7億歐元，仍高於市場預估淨利6.22億歐元和銷售64億歐元，顯示執行長倫德馬克的策略改革有成果。公司強調2021年仍充滿挑戰，未對獲利與銷售做具體預測。

(工商 )