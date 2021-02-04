馬來西亞政府周四預期，要到明年2月才完成為八成民眾接種疫苗。第一階段2月到4月間接種對象為50萬名前線防疫人員。第二階段4月到8月間為940萬名感染風險高民眾。明年2月前的第三階段為逾1,600萬名年滿18歲人士。全國約3,200萬人。

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