馬來西亞預估明年2月達成八成民眾接種疫苗 22:462021/02/04 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 馬來西亞預估明年2月達成八成民眾接種疫苗。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞政府周四預期，要到明年2月才完成為八成民眾接種疫苗。第一階段2月到4月間接種對象為50萬名前線防疫人員。第二階段4月到8月間為940萬名感染風險高民眾。明年2月前的第三階段為逾1,600萬名年滿18歲人士。全國約3,200萬人。 COVAX首批疫苗 指揮中心證實台灣獲配 以色列周四起為年滿16歲國民接種新冠疫苗 (工商 ) #全國 #萬名 #成民眾 #接種疫苗 #月間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄羅斯、英國疫苗 搶進大陸生產 04:102021/02/04 焦點要聞 指揮中心證實130萬劑疫苗8國分 今年6月到貨 18:102021/02/04 生活 6月可打疫苗 陳時中揭開放出國4大關鍵 14:172021/02/04 生活 台灣搶沒疫苗以色列已接種逾半 他曝小國致勝3原因 08:262021/02/04 生活 買嘸疫苗 6成民眾憂防疫破功 04:102021/02/04 焦點要聞 陸製疫苗進口 宜參考星審核結果 04:102021/02/04 焦點要聞 國產聯亞新冠疫苗 拚7月過關 04:102021/02/04 財經要聞 大陸響應WHO 提供1000萬劑疫苗 04:102021/02/04 焦點新聞 寶雅大年初一福袋抽Audi汽車 力拚來客增1-2成 16:512021/02/04 生活 國民黨提五大建議挺醫護防疫 籲總統副總統與藥廠談判疫苗 12:002021/02/04 政治 俄製疫苗衛星五號 有效率逾9成 04:102021/02/04 國際大事 國際熱門新聞 大失敗！檢視川普貿易戰 美媒：除了讓拜登崩潰 沒別的 - 國際 影》穿太兇影響搭機 大胸女模爆氣控訴遭空姐歧視強迫穿衣 - 國際 美挺自家出兵防衛台灣？民調一項結果令人意外 - 國際 川粉入獄不吃喝暴瘦9公斤 慘狀曝光了 - 國際 辣媽哺乳照美翻！4歲兒狂吸戒不掉 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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