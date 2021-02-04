「雞排妹」鄭家純尾牙性騷風波不斷延燒，稍早她更向媒體親口點名，有位形象良好的主持人曾撞她胸部，胸部擠壓程度讓她當場愣住了。對此，雞排妹稍早也過經紀人回應稱城哥的道歉她收到了，還不忘酸一下翁立友，希望對方多學習。

曾國城得知被雞排妹控訴壓胸，相當錯愕，但他仍高EQ地回應：「我們不在現場，不能對這件事情下評論，結果竟然出了這個，我很抱歉，肚子比她胸部稍微大一點，她如果對我表達友誼的方式不太習慣可以明說，不需要這樣。」

豪記唱片 請問可以邀請我去明天的記者會嗎？ 由雞排妹ili鄭家純發佈於 2021年2月4日 星期四

曾國城還強調，在他的世界裡面沒有男女老幼，大家都一樣，他對記者也一樣，不會因為是記者就保持距離，同時他也能體諒雞排妹如今的心情，也不會影響之後錄影。對此，雞排妹稍早也透過經紀人回應，還不忘酸一下翁立友，「城哥的道歉我收到了！希望翁立友向前輩多多學習。」

「雞排妹」淚訴翁立友性騷擾 本人親曝事件始末

早前雞排妹更向翁立友下戰帖，特地在臉書tag豪記唱片公司，希望對方邀她去翁立友明日舉行的澄清大會，兩人對質說分明。雖然豪記表示只會邀請受邀媒體，但這難不倒雞排妹，她仍堅持出席，並寫下「明天見」。

(中時新聞網)