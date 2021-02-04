在車用晶片缺貨影響下，美國通用汽車3日宣布下周起三間組裝廠停工、一間產能減半，成為受晶片短缺打擊營運的最新一家車廠。包括美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）與共和黨議員柯林（John Cornyn）在內的15名參議員近日連署呼籲，白宮應與國會共同合作，以解決半導體短缺妨礙汽車生產的問題。

通用表示，自8日起為期一周，位於美國堪薩斯州費爾法克斯（Fairfax）、加拿大安大略省英格索爾（Ingersoll）與墨西哥聖路易波托西（San Luis Potosi）工廠將停工，而韓國仁川富平2號廠產能也將減半。

車用晶片短缺已促使多家車廠削減產能，包括福斯、福特、速霸陸、豐田、日產與Stellantis等。

有鑑於此，美國15名參議員周二致函白宮，警告「晶片短缺恐威脅經濟復甦」，敦促政府迅速實施《國防授權法》中關於半導體的規定，以提高晶片產能並鼓勵國內生產。

(工商 )