聯準會（Fed）兩名官員3日表示，即便美國今年經濟反彈、失業率下滑，Fed也不必急著撤回對於美國經濟的支持，換言之，現在並非調整寬鬆貨幣政策的時機。兩名官員預測，美國今年經濟成長率上看6％，可望一舉超越中國大陸。

芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯（Charles Evans）在書面講稿指出，儘管未來幾個月通膨有短暫升溫的可能性，但政策制定者應堅持不急於調整貨幣政策的立場。

聖路易聯邦準備銀行總裁布拉德（James Bullard）亦抱持相同論點。布拉德表示，目前貨幣政策運作得宜，Fed不該考慮縮減貨幣刺激規模。

伊凡斯對於美國經濟十分樂觀，預估今年成長率介於5％～6％，明年與後年成長則可能放緩。

布拉德附和表示，美國經濟2021年可望強勁復甦，今年經濟成長率上看6％，而這代表「美國經濟成長有機會超越中國」。他同時認為，美國就業市場復甦速度優於預期，今年失業率可望從6.7％降至4.8％～5.4％區間。

(工商 )