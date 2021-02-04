中廣董事長趙少康回歸國民黨，表態參選黨主席，提前引爆下屆主席之爭；正當藍營像壓力爆表的炸鍋之際，民進黨祕書長林錫耀卻在中常會主動拿三中案、中廣土地案，直指「時間點怪怪的，當中的關連值得注意」，綠委、側翼立即一擁而上酸藍打趙。民進黨顯然想為國民黨添柴倒油，讓藍營亂上加亂，達到一桃殺多士的目的。

民進黨進行政治鬥爭向來如同狼群，只要狼王選定獵物發出攻擊訊號，狼群就撲上去瘋狂撕咬。林錫耀稱趙少康回國民黨「時間點怪怪的，值得注意」，其實林在中常會談國民黨家務事的訊息才真正「怪怪的」、更「值得注意」。

民進黨政府正為陷疫情擴大、疫苗無著而焦頭爛額，還要苦思如何因應反萊豬公投、罷免案來勢洶洶，衝擊2022、2024選舉，尤其蔡總統下令搶救的罷捷即將投票。但這幾天趙少康回國民黨之事，經綠媒刻意曝光，果然引發媒體追逐，成為超高的議題聲量，立即壓制罷捷鋒頭，形成「圍趙(藍)救捷」效應。

政治嗅覺遠勝大白鯊的民進黨早就聞到腥味，當然不會錯失良機，不管趙少康是由被調查對象要求作證，在中常會藉三中案、中廣土地案發出攻擊令，不僅向來深諳政治風向的司法單位肯定察覺此「值得注意」之事，綠委及側翼也立馬跟上開槍。此舉除了短期可護航黃捷，進而轉移失政焦點、讓國民黨內亂加劇而自傷兼毀趙，更可提前削弱藍營2022、2024戰力，有如一箭數雕。

因此，雖然趙少康回復黨籍、主席選舉等議題，都是國民黨家務事，但民進黨不僅不會壁上觀，還會設法火上加油，再如同金光布袋戲裡的邪派主角黑白郎君尖聲笑道：「哈哈哈，別人的失敗，就是我的快樂啊！」

(中時 )