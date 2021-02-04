「罷捷」後天投票，國民黨明天將提前公布黨主席江啟臣、劉姿伶夫婦向國人拜年賀新春的影片，2分多鐘的內容以回顧去年疫情、勞健保雙漲、蔡政府宣布將開放萊豬等「辛苦的一年」為主軸，同時宣傳反萊豬、綁大選等雙公投連署，以及「罷免不適任的政治人物」，祝福國人牛年會更好。

據悉，至今天下午，反萊豬、綁大選兩項公投連署，已達49萬份，明天可望突破50萬份，提前在農曆年前達標。國民黨明天也打算以此為罷捷投票前的宣傳重點，「助攻」罷捷案。

這是江啟臣擔任黨主席後，劉姿伶首度現身國民黨文宣的「處女秀」。雖然影片未提「罷捷」，但談到罷免不適任的政治人物，目標就包括後天進行投票的罷捷案，及已展開提案連署的罷免立委陳柏惟、吳思瑤案。

為了在有許多眷村的鳳山協助「罷捷」，國民黨黃復興黨部主委臧幼俠、書記長張德浩已進駐鳳山多日，國民黨祕書長李乾龍明天也將南下「坐鎮」；明晚的罷捷晚會，立院黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文都要到場助講。

(中時 )