履歷表是求職時能不能錄取的一個重要關卡，因此不少人都特別用心，深怕給企業負面的第一印象，一名男網友為此求救設計系朋友，要求幫忙把自己的大頭照「修一下」，希望可以莊嚴點，結果收到成品後崩潰。

網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出一段對話，一名求職者傳了一張自己大頭貼，要求設計系朋友幫忙修圖「P的莊嚴一點」，對方一開始拒絕，表示太麻煩了，自己沒空。但求職男不死心：「你不是念設計系的嗎？隨便用一用就好了啊」。

求職男要求設計系朋友幫忙修履歷用的大頭貼「P的莊嚴一點」，卻收到一張黑白照，讓他氣得直說「我是在參加告別式嗎」(圖／翻攝自爆廢公社公開版)

朋友勉為其難接下後，便將這張彩色的大頭貼直接修成黑白照，回傳給求職男，求職男看到後當場傻眼，氣得說「X這是要參加告別式嗎」，朋友則回「不是說要莊嚴點燃後隨便用用嗎？」

網友看到後也笑翻：「真的很莊嚴」、「這也莊嚴過頭了吧」、「看起來交情不太好呢」、「子孫有孝順某」、「不止參加告別式，而且還是主辦的」，還有眼尖網友發現，設計系朋友不僅僅將照片用成黑白，還連帶將嘴角下修，讓原本微笑的照片變得頗為沉重，直呼「果然夠莊嚴」。

(中時新聞網)