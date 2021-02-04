中廣董事長趙少康回國民黨並表態參選黨主席，連日引發國人高度關注。國民黨主席江啟臣今天接連走訪前主席連戰、馬英九及朱立倫拜早年，都談到趙少康重回國民黨之事，連馬朱都為江打氣，鼓勵他好好處理。

據黨內人士指出，江除了說明邀趙重回國民黨的過程，也表明此舉最大目標是「讓國民黨更好」，要找回願意回黨或可合作的人，「對象不只趙少康1人」，與他選不選主席連任無直接關連。

連馬朱都感受到江近期的壓力，除了為江打氣，也肯定江昨天明快宣布農曆年後要聘趙為中評委，是「快刀斬亂麻」、「展現氣度」的好作法，並認同趙的資歷足以擔任中評委。至於主席選舉作業細則規定「入黨滿1年」能否修正，連馬朱也認同按機制，由黨中央及中常會決定。

連辦、馬辦今晚都低調證實江確實來訪，朱辦則表示無法證實。

據悉，江啟臣先前已向吳敦義拜年，今天拜會連馬朱之後，明天也將向吳伯雄、洪秀柱拜早年，同時說明趙少康之事。

知情人士說，江的想法就是扮「桶箍」，把一切可找回來或至少可合作的人拉在一起，因為深怕被曝光而破局，因此非常低調。先前與趙見面，確曾提到趙回國民黨後，可再安排中評委或中央委員等職務，但並無定案，直到前幾天媒體曝光，且被導向「韓趙聯盟要回國民黨爭黨主席」，趙接著開了記者會，「聘不聘趙為中評委」的議題發酵，江才在2日深夜決定先宣布農曆年後會新聘趙在內的中評委。

儘管江的決定，隔天一早在內部會議出現不小的反對意見，江仍獨排眾議，決定「就這樣辦」。

該人士說，江目前雖打算競選連任，但不擔心「被挑戰」，因此即使趙少康或其他人想參選黨主席，都不影響他想找人重回國民黨或合作，促成國民黨大團結的初衷。

(中時 )