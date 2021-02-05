在世界各國政府都亟欲獲得2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗之下，「華盛頓郵報」點名台灣、烏克蘭和伊朗，他們不僅拒絕使用對手生產的疫苗，甚至下令禁止進口。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，台灣官員去年就表明不會買中國製疫苗，近期當局更重申禁止進口這些疫苗，並警告在中國施打疫苗的台灣民眾返台不能免除隔離。

烏克蘭近期禁止俄羅斯製疫苗，儘管同儕審查的數據顯示，俄國研發的「衛星-V」（Sputnik V）有效性相當高。另外一方面，伊朗政府已經禁止美國和英國製的疫苗，但批准衛星-V。

這與疫苗民族主義的邏輯相反。疫苗民族主義指的是，強國會盡可能囤積疫苗以擺脫疫情。目前超過50個國家已經為民眾施打8000多萬劑疫苗，部分國家接種速度遙遙領先。

不過台灣、烏克蘭和伊朗尚未正式展開施打疫苗計畫。儘管台灣成功防疫廣泛獲得全球認可，但烏克蘭和伊朗疫情嚴重且許多人病歿。

美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）高級研究員(廾一田八)延中說：「這結合了政治考量以及對疫苗效力和安全性的擔憂，無論他們是否有（購買疫苗的）選擇。」

烏克蘭前衛生副部長科夫托努克（Pavlo Kovtoniuk）表示，基輔當局擔心俄國疫苗不僅關乎政治，還是國家安全的議題。

科夫托努克說：「過去數十年來，尤其是7年前不宣而戰的戰爭期間，烏克蘭充分了解什麼是混合戰。」

(中央社)