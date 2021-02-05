面對中國威脅，印度國防部長辛赫今天在印度洋地區國防部長論壇上，指出印度洋國家海上合作應對安全挑戰的重要性，並表示印度準備向印度洋國家提供各種武器系統。

中國正擴大在印度太平洋地區的軍事力量、政經影響力及採取侵略性軍事行動。印度首次在班加羅爾舉辦的印度航空展場邊，舉行印度洋地區國防部長論壇，共邀請28國與會。

根據印度國防部的聲明，辛赫（Rajnath Singh）在論壇上致詞時指出印度洋在國際貿易與運輸的重要性，並提到印度總理莫迪2015年提出「所有本區域國家的安全與成長」（SAGAR）印度洋政策，呼籲印度洋國家應強化海上合作，將可有效和高效應對海盜、走私毒品和武器、人道主義救援與救災等海上安全挑戰，確保印度洋地區的和平與穩定。

雖然沒有點名中國在南海島嶼興建軍事設施、擴張軍力以維護所主張的主權，但辛赫指出，「我們已看到在世界某些海域出現引發衝突的主權聲索所帶來的負面影響」，因此印度洋國家必須確保遼闊的印度洋地區是和平的，並讓本區域國家最好地加以利用。

辛赫說，在印度航空展舉辦印度洋地區國防部長論壇，顯示印度重視本區域共同成長和穩定的願景，及與印度洋國家進行建設性接觸的重要性。

辛赫表示，印度準備向印度洋國家提供各種武器系統，包括飛彈、輕型戰鬥機和直升機、多功能輕型運輸機、軍艦和巡邏艇、火炮系統、坦克、雷達、軍車、電子作戰系統和其他武器系統。

他說，印度正崛起成為全球研發中心，許多私營和公共研究機構尋找國際合作夥伴；印度的新創企業生態系統也是世界上最大的生態系統之一；透過國防和航太領域促進創新與技術開發，在印度國防自力更生上發揮關鍵作用，印度洋國家也可加以利用。

莫迪正以「印度自力更生」（Atmanirbhar Bharat ）計畫和「來印度製造」（Make in India）政策，推動印度國防產業自主及出口。印度政府設立目標，盼在2024年國防製造營業額達到1兆7500億盧比（約合新台幣6700億元），其中包括航太與國防產品與服務出口將達到3500億盧比（約合新台幣1339億餘元）。

因此，印度正藉著印度航空展展出自製武器系統，希望獲得印度洋國家和其他國家的青睞，致力把印度原本是世界武器進口大國，轉變為武器出口大國。

(中央社)