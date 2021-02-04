桃園市龍潭區三和國小為客語教育重點發展學校，校方為將美學融入教育，近期在司令台「大搞創意」，將地方特色茶葉、魯冰花及三和里意象「三猴仔」融入在壁畫中，藉此向學生介紹在地文化與景觀，未來也將作為客語歌曲活動的表演場域，打造「客味」十足又具在地連結的特色司令台。

三和國小位於龍潭區三洽水地區，為53人的小規模校園，9成孩子皆為客家族群，教師為使教學融入地方鄉土特色，時常邀集社區耆老、藝術工作者至校內演講，手把手帶著孩子們實作客家手工藝、剪花布及做粄食，由學子組成的客家歌謠隊每年也都使出絕活，買力唱進全國決賽，締造無數佳績。

由於校友、國小代課教師陳鉦翰曾與地方設計師吳承暉合作，於大北坑休閒農業區打造特色壁畫牆，校長林繼鴻見狀靈機一動，著手投入改造司令台的創新計畫，試圖讓校內展演、活動的核心場域著上鮮豔色彩，將美學元素融入校園，能使孩子更加了解地方景觀與人文歷史。

為貼合三洽水地區特色，吳承暉匠心獨具，將客家文化特色簡化成幾何色塊，以黃、綠色系作為主要色調，構圖加入小小茶農採茶、三猴仔等特色物件，周邊則融合地區生態，如五月雪「桐花」、客家母親花魯冰花、茶山等植披，讓呆板司令台穿上活潑新衣，擺脫過往威權樣貌。

林繼鴻說，「客味」司令台是校園美學的一環，期待從硬體設備改造出發，配合校內的特色教案，打造多重感官體驗的教育環境，將地方記憶深植在孩童腦海，成為一輩子難以忘懷的家鄉回憶。

(中時 )