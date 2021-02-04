世界衛生組織(WHO)主導的「疫苗全球取得機制」（COVAX）公布第一批配送疫苗的國家名單，印度就拿到9716萬4000劑疫苗。前民進黨立委沈富雄表示，衛福部長陳時中要給大家一個解釋，為什麼台灣疫苗沒有份，是不是WTO對台灣有歧視。不過稍後中央流行疫情指揮中心證實，台灣已列入首波COVAX疫苗分配名單。而第一批配送疫苗的國家名單，印度就拿到9716萬4000劑疫苗，也讓沈富雄、民進黨台北市議員王世堅為此互槓。

COVAX首波配送國家名單，疫情嚴重的印尼、巴西等國，都拿到逾千萬劑疫苗；印度甚至高達9700多萬劑。鄰近台灣的菲律賓、南韓，則分別取得數百萬劑；北韓也有200萬劑。

COVAX首波疫苗分配把台灣排除，沈富雄在政論節目《平論無雙》中表示，陳時中在5日下午兩點以前應該給國人一個解釋。因以經濟水平來講，也應該不會完全排除，以人口比例來看，這麼多國家都下單的時候，我們為什麼在疫苗分配跟人家勾的不一樣，陳時中也承認他的談判技巧有問題。

此時王世堅跳出來說，其中印度可以拿到9716萬4000劑疫苗，是因為在印度直接設廠，授權在印度製造，印度才拿到最多。

沈富雄質疑說，王世堅挑出印度來講，那所有的國家呢？這跟疫情的輕重好像也沒有關係，王世堅說是在印度製造疫苗，難道其他國家沒有在製造，所以他的要求也不嚴苛，陳時中5日要給大家一個解釋，為什麼現在台灣疫苗沒有份，是不是WTO對台灣有歧視。

而針對質疑關說的部分，吳秉叡開告，沈富雄認為，陳時中和民進黨立委吳秉叡以及網友的講法，三方的講法並不一樣。陳時中講沒有委員介入關說，吳秉叡說是選民服務，而網友被告則是因為講得太細了，恐怕裡面有一部分，吳秉叡是沒有做的。

(中時新聞網)