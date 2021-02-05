娛樂8點半》還記得在民風保守的60、70年代，有著「一代妖姬」封號的動感歌手崔苔菁嗎?當年以前衛造型風靡全台，更是橫跨主持、歌唱、戲劇等領域的天后級人物，雖然事業如日中天，但一生感情路卻是走的顛頗，和前總統蔣經國次子蔣孝武，以及「中國眼鏡公司」三少東須偉群的感情，卻是無疾而終，如今淡出演藝圈多年的她，過著潛心修佛的生活，對五光十色的演藝圈不再眷戀。

崔苔菁年僅15歲就出道，18歲時被電視台高層相中，接棒主持台視綜藝節目《歡樂週末》的外景節目，此外主持綜藝節目《翠笛銀箏》時，錄製前不僅會親自準備主持稿，為了保證舞台呈現絕佳聲光效果，更是連燈光、音響等器材都會自備，此外親自參與製作演出的舞台秀，也在台灣颳起秀場旋風，最著名的莫過於與高凌風及凌峰合作的《崔苔風》秀，前衛造型加上動感妖艷的舞姿，很快在全台灣造成轟動，更是不斷加場演出，躍身成為秀場界的女王。

崔苔菁唱紅《愛神》等歌曲，成為該年代的動感歌后。（圖／中時資料照）

由於主持功力有目共睹，崔苔菁更被獲邀擔任金曲獎、金鐘獎等大型頒獎典禮主持工作，此外在秀場演出時，前衛造型加上獨樹一格的表演風格，很快累積一票死忠粉絲，更留下許多傳唱度頗高的代表作，例如：《為什麼春天要遲到》、《乘風破浪》、《愛神》等，讓在60、70年代紅極一時的她，除了有「一代妖姬」的封號，更被譽為「東方瑪麗蓮」，對自己極度有自信的她，更揚言：「目前娛樂圈，沒人可以接我的班」。

雖然成名曲《愛神》，至今仍讓五、六年級生朗朗上口，但現實生活中，崔苔菁不僅沒有成為「愛神」，感情路比起一般人相較坎坷，19歲時與蔣經國和蔣方良次子蔣孝武傳出曖昧情，但礙於蔣孝武當時是有婦之夫，戀情最後是無疾而終，接著處於事業巔峰之際，即便在親友一片反對聲浪中，仍為愛放棄大好演藝事業，執意嫁給眼鏡公司少東須偉群，未料這段婚姻僅4個月就告吹，不過此時早懷有8個月身孕的她，仍決定生下孩子，身兼父職將其獨自撫養長大。

崔苔菁多段感情皆未修成正果。（圖／中時資料照）

產後的崔苔菁再度重返演藝圈，原以為「未婚生子」的形象不被外界接受，沒想到名氣不減反增，聲勢更是水漲船高，不僅重拾綜藝節目《翠笛銀箏》主持棒，更演唱電影《浪花》主題曲及插曲，單身的她也吸引許多知名人士追求，像與范可欽、黃任中、施明德、丁松筠都曾傳出緋聞，范可欽更是與前妻夏湘蓮離婚後，公開兩人戀情，甚至在美國共築愛巢，兩人除了是戀人外，更是事業夥伴，淡出演藝圈的崔苔菁，更是為愛獻聲范可欽拍的陳水扁競選廣告，沒想到因個性不合，步入禮堂前宣布分手，不過有一說指出蕭薔是介入這段感情的第三者。

崔苔菁已淡出演藝圈潛心修佛。（圖／中時資料照）

1993年起，崔苔菁淡出演藝圈並潛心修佛，雖傳聞復出開演唱會，但為了照顧身體欠佳的父親，此心願始終沒有實現，一直到2011年才現身金鐘獎頒獎典禮，也是她睽違12年再度公開亮相，頒發最佳綜藝節目主持人獎時，創下當晚最高收視率，接著則在2017年為已故好友丁松筠神父獲得的「特殊貢獻獎」，擔任引言及頒獎人，至於再被問及感情，崔苔菁坦言從來沒把愛情看得非常重要，加上早過了追求愛情的年紀，強調一切隨緣。

(中時新聞網)