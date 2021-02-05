據《華爾街日報》報導，為了調查病毒起源，世界衛生組織（WHO）衛生專家3日造訪大陸武漢病毒研究所，並與在大陸素有「蝙蝠女王」之稱、研究大陸各地蝙蝠身上病毒樣本的石正麗交流，報導指出，雖然先前的川普政府一再將病毒起源指向該研究所，不過WHO調查團專家表示，此行重點在與從事蝙蝠研究的同行科學家交流，而非以調查該研究所為重心。

報導指出，經過兩周隔離後，WHO專家組近期終於在陸展開針對新冠病毒起源的調查，並於3日特別訪問了多次被川普政府點名為病毒起源的武漢病毒研究所。WHO在日內瓦總部的發言人表示，此次訪問為預先規劃的，而WHO調查組專家成員近日也表示，他們的主要目標不是調查該研究所本身，而是與從事蝙蝠冠狀病毒研究多年的同行科學家會面，就新冠病毒的起源進行開放式對話。

WHO調查冠狀病毒大流行起源的小組中，負責人恩布雷克（Peter Ben Embarek）以及荷蘭病毒學家吉柏曼斯（Marion Koopmans）皆表示，他們希望與武漢病毒研究所培育冠狀病毒的首席研究員石正麗交流，她也是最先判定新冠病毒株可能起源於蝙蝠的大陸科學家之一。

吉柏曼斯表示，石正麗是極重要的研究人員，與她交流肯定會是一個起點，但「這聽起來像是要談論實驗室洩露的說法了，我肯定不會討論這種說法」。

報導指出，專家小組成員之一達斯札克（Peter Daszak）在推特上發文指出，小組成員造訪了武漢病毒研究所，並和包含石正麗在內的研究人員，「進行坦承開放的討論，WHO提出了關鍵問題並得到了回答」。但達斯札克並未進一步說明提出哪些問題。

對於病毒是否從武漢病毒實驗室外洩，報導稱石正麗此前已否定了病毒可能是從實驗室中洩露的可能性，強調武漢病毒研究所保持著很高的安全標準，沒有在研究所的樣本中發現任何新冠病毒的痕跡，也沒有在研究所工作人員中發現任何感染的證據。

雖然多數科學家認為新冠病毒很可能源自一種蝙蝠身上，並通過另一種動物傳播給了人類，這個中間宿主可能在華南海鮮市場上作為肉類被售出。不過，部分科學家以及西方政府官員對於石正麗可能讓新冠病毒更具傳染性，或致命性的方式對此病毒進行了基因改造，WHO仍應尋求從武漢病毒研究所和其他在武漢從事冠狀病毒研究的機構和實驗室獲取資料、樣本和其他資訊，這才是得以識別可能引發未來疫情的病原體的一種方法。

(中時新聞網)