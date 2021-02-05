【回憶殺】雞排妹（鄭家純）日前跳出來指控台語金曲歌王翁立友在尾牙時，聯手主辦老闆一起對她性騷擾，翁立友立即PO出聲明強調「潔身自愛是我的信念」、「保護女性是我們大家的責任」，支持雞排妹提告，但雞排妹在昨天（3日）的記者會上說很多性騷擾案件上法庭都沒有好下場，不打算靠法律途徑。事情延燒至今，雞排妹揹負沉重輿論壓力，許多網友認為她本來就是靠露走紅，現在喊性騷擾很像在炒作，但也有人幫忙聲援穿得辣和隨不隨便是兩回事。

雞排妹曾在節目中透露家庭成員較複雜，高中畢業後母親癌逝，18歲離開家裡靠接外拍養活自己，2012年因拍雞排店宣傳片一炮而紅，索性休學踏入演藝圈，但她個性直白、講話犀利，時常惹出爭議，曾脫口批評劉香慈抄襲自己的寫真，也轟許維恩的寫真書很浪費版面和印刷。

除此之外，雞排妹和王思佳還是演藝圈的死對頭，2013年兩人合作網路劇《光環之后》，王思佳不滿雞排妹在排戲作怪，憤而偷拍影片給媒體，因此結下深仇大恨，雞排妹曾暗指王思佳的胸部突然變大「是什麼巫術」，還酸在活動中不慎走光的王思佳是「台灣解放乳頭運動的先驅者」，火藥味十足。

雞排妹和王思佳鬧翻。（圖／中時資料照）

2014年開始，雞排妹開始對時事下評論，語不驚人死不休的說話方式，常常隔空交戰網友，還嗆傳要選北市議員熊海靈「選不上」，熊海靈不甘白白被罵，反嗆雞排妹露胸部才是噁心。

雞排妹曾在遊行中突脫內衣義賣，行為震驚外界。（圖／中時資料照）

雞排妹從原本的甜美素人，搖身一變成話題女王，她幾乎葷素不忌，就連超私密的床事也能聊，多次坦言自己有固定床伴，一個月要解決性需求2次，交過手的男性至少有50人，辛辣地表示發生關係時，最喜歡被對方叫「小母狗」，覺得很有情趣。由於她曾形容某位床伴的身分是「要拍到得跟我一起飛了」被外界瘋猜應該是外國人。

除了分享床上情趣，雞排妹也公開自己的地雷區，超級討厭床伴問「我跟誰比起來誰比較厲害」、「妳到了沒有」，她坦言這種情況很為難，講出來一定都很傷人，奉勸男性千萬不要隨便問。

(中時新聞網)