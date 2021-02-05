美國電商巨頭亞馬遜在本周開出亮眼財報後，執行長貝佐斯（Jeff Bezos）震撼宣布將卸任執行長職務，該職位將由亞馬遜網絡服務(AWS)首席執行長賈西（Andy Jassy）接任。貝佐斯雖離開創辦27年創辦亞馬遜的第一線領導職位，事實上，貝佐斯仍在董事會，但會將主要心力投入個人創辦的太空運輸公司Blue Origin等事業，接任的賈西更是執掌亞馬遜核心業務AWS的關鍵人物，可以說亞馬遜有一半的市值都是賈西貢獻。

亞馬遜公布的去年第四季財報顯示，這是該公司首次單季營收突破千億美元門檻、同創歷史新高，達1255.6 億美元，每股獲利達14.09 美元，創造高於市場預估一倍表現，AWS業務貢獻則是年增28%、至 127 億美元。展望2021 財年第一季，受到疫情影響的成本將下降至20 億美元，與去年財年第三季40億美元相比幾乎砍半。

亞馬遜財務長 Brian Olsavsky指出，成本下降主要是預期銷售量下降，預計較去年Q4下降25%。

最讓市場震驚的，就是貝佐斯宣布卸下執行長職位，轉任執行董事長。貝佐斯表示，他會把重心擺在自行出資的Blue Origin、耗資 2.5 億美元收購的《華盛頓郵報》，以及他所關注的慈善事業。

將接任亞馬遜CEO的賈西，則是親手打造AWS，並讓該事業成為規模500 億美元的部門，這讓貝佐斯在找尋下一個經營亞馬遜商業帝國的人選非常順利。

貝佐斯的身價在今年初被特斯拉執行長馬斯克超越，失去了穩坐多年的全球首富寶座。貝佐斯想促成的太空事業，最大競爭對手之一也是由馬斯克所創辦的太空運輸公司SpaceX，該公司目前拿下多件美國太空總署(NASA)的運輸任務，SpaceX的星鏈計畫也讓馬斯克對太空事業的雄心一覽無遺。

至於Blue Origin則是由貝佐斯在2000年創辦，比馬斯克創辦SpaceX還早2年，貝佐斯曾經受訪提到，他的目的是降低太空旅行成本以及提高安全性，目前該公司在研究次軌道太空飛行，並曾在2012年成功測試一款與阿波羅、東方一號都不一樣的載人太空船。

Blue Origin也陸續推出火箭運輸業務，並在2019年提出願景規劃，希望能在2024年再次將人送上月球。貝佐斯也曾在2017年表示，他每年將賣出價值約10億美元的亞馬遜股票，來資助他的太空業務。

馬斯克則是把眼光擺在火星，他曾多次表示太空業務發展的最終目的，就是殖民火星。

然而，雙方也衝突不斷，馬斯克與貝佐斯在2013年的甘迺迪太空中心39號發射台，爭取使用權利，最終由SpaceX奪下，這讓貝佐斯就此與馬斯克結下樑子。

馬斯克去年7月在亞馬遜收購自動駕駛公司Zoox的新聞連結附上評論，聲稱貝佐斯是一隻「抄襲貓」（copycat），馬斯克也多次以這個梗嘲笑Blue Origin，加上Zoox才在前一年被特斯拉提告且敗訴，這讓雙方一路從太空業務戰到自駕車領域。

至於雙方最近的衝突，則是馬斯克希望星鏈計畫所需的衛星軌道可以更低，這樣就能提供更快的網路服務給客戶，但貝佐斯公開反對，認為這會影響他在2019年推出Kuiper計畫，這同樣是發射低軌道衛星到太空，為偏遠地區提供網路服務。在貝佐斯專心投入這些事業後，2個全球首富的戰爭將一路從地球打到太空。

(中時新聞網)