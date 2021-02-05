澳洲女模埃莉諾日前穿著細肩帶短版上衣、露出豐滿上圍搭乘飛機，登機時竟遭到空姐攔阻，要求穿上亮色安全背心遮住上半身，她事後爆氣痛罵遭航空公司歧視胸部太大，自覺備受羞辱。

一名澳洲女模日前穿著細肩帶短版上衣搭乘飛機，可能因為衣服尺寸略小，讓她上圍看起來相當豐滿，登機時竟遭到空姐攔阻，要求穿上亮色安全背心遮住上半身，女模事後爆氣痛罵遭航空公司歧視胸部太大，自覺備受羞辱。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，澳洲女模埃莉諾（Isabelle Eleanore）1日晚和丈夫搭乘廉價航空捷星航空（Jetstar）國內線班機，準備從黃金海岸飛往墨爾本，當他們拿出登機證準備登機時卻遭到空姐攔阻。

空姐詢問埃莉諾是否有帶套頭毛衣，埃莉諾以為空姐是關心她，擔心她在機上會覺得冷，沒想到空姐接著說，「妳不能穿這樣上機，妳不能只穿比基尼」，埃莉諾回應「這不是比基尼」，「是一件上衣。」她當天上半身穿著一件黑色背心式短版上衣，下半身搭牛仔褲。

由於他們的手提行李中並沒有任何一件衣物，空姐因此找來一件亮黃色安全背心要挨莉諾穿上，以遮住她的上半身，埃莉諾回憶空姐遞給她背心時，手還指著她的胸部，吐出「比較合適」一詞。她說空姐的反應就像很驚訝居然沒人在出境前提醒她，「她看著我的時候感覺就像對我很反感。」

擔心被拒絕登機，埃莉諾最後勉為其難地穿上安全背心，她回憶自己穿著背心穿過走道來到座位時，許多人眼睛都盯著她看，她感覺自己被歧視、羞辱、相當困窘，因為大家都在看著她。

埃莉諾不認為自己當天的穿著不合適或是太過暴露，尤其被空服員攔下前，先前一共遇到8名空服員、地勤人員，沒有一個人點名她的衣著不妥。

她也在個人Instagram帳號上發文痛批捷星航空，認為到現在還要因為衣著、裸露皮膚等被公開羞辱，是一件相當過時、歧視的事。

她認為因為自己胸部太大才受到這樣的對待，「很明顯我的上衣太小件，我必須要遮好才能上機，如果我是小胸女，他們就不會說什麼。」

「他們強迫我穿上安全背心，我是迷失了嗎？現在是1921年還是2021年？」

根據捷星航空官網建議，乘客應避免穿著帶有冒犯字眼、圖片、符號、標語等衣著，如果違反規定，航空公司人員將會要求乘客遮住這些符號。不過官網上並沒有關於穿著短版上衣的規定。

事後捷星航空也聯繫上埃莉諾親自向她致歉，強調公司沒有關於短版上衣的規定，一切都是誤會，已經重新提醒當天處理整件事的空服員。

(中時新聞網)