每個人喜歡的戀愛模式都不盡相同，有些人喜歡細水長流，有些人喜歡甜蜜浪漫，有些人的愛情就是要轟轟烈烈，星座運勢網站「星座愛情運勢」指出，獅子座、巨蟹座、天蠍座的人談戀愛炙熱又專情，當你被他視為重要的戀人，完全可以感受到他的全心全意，因此就算後來分手了，這段戀情也會終身難忘，畢竟這種熱烈的愛的確非常刻骨銘心。

▍1.獅子座

被獅子深愛，你會真正體會到極大的反差和偏心，他會把這兩者表現到極致。對別人可以凶，但對你一定超溫柔；對其他異性不理不睬，卻對你超級熱情；沒有曖昧的關係，只有你是最獨特的那一個；別人不許欺負你，只有他可以逗你；看起來馬馬虎虎，但是對你的事超級細心。

被獅子深愛才會知道他逞強的背後是多麼溫柔，經常一邊死要面子不肯承認，一邊又照做不誤。幫你買東西、送你禮物，明明是為了哄你、逗你開心，卻總是找各種奇怪的理由。他雖然愛面子，但是毫不掩飾對你的愛，恨不得昭告全世界你是他的，時刻把你捧在手心，用全部的愛呵護你。被這樣的獅子愛過，不可能輕易忘記。

▍2.巨蟹座

被巨蟹深愛，你會體會到什麼是骨子裡的溫柔和體貼，什麼是把你放在首位，什麼叫做默默的付出。巨蟹的溫柔是天生的，但是他對外人溫柔是一種禮貌和修養，但對你的溫柔卻是獨有的寵溺。他可以包容你的壞脾氣，為你做飯，幫你收拾房間，給你依靠和安慰。你受委屈他不會衝動說要去揍誰，他知道揍了對方只會讓你麻煩，他會安安靜靜陪你，幫你分析替你解憂，陪你做喜歡的事情，給你做好吃的飯菜，他總是懂你的需要。

他記得你的喜好，記得你的心願，記得你的禁忌，會默默付出，哪怕你一直都不知道，因為本來就不是做給你看，是真的希望你開心。比如你喜歡吃番茄炒蛋卻不愛吃炒熟的番茄，他一直默默幫你吃掉番茄，哪怕自己也不愛那個味道，但是他從來沒說過，卻做得極其自然。巨蟹深愛你，會為你做很多事情，突然有一天你會發現，你太依賴他了，沒有他真的快不知道怎麼生活了。

▍3.天蠍座

被天蠍深愛，你真的會感受到極致專一的愛，對你毫不設防，把自己最脆弱、最不堪一擊的一面都展露在你面前。天蠍不會輕易信任一個人，但是真的深愛你，就會完全相信你，花很多時間陪你。在外人眼裡無論他是怎樣的無堅不摧，冷酷無情，那是他的面具，只有在你面前他才敢放鬆下來，展現自己敏感、脆弱的一面。他不怕你傷害他，把一切都給了你，完全信任你。

他很願意跟你待在一起，時時刻刻都想了解你的情況，你出門他會擔心你的安危，在家會擔心你是否吃好睡好。有你在身邊，他會減少自己的飯局和聚會，希望自己有更多時間陪你，不跟別的異性搞曖昧，只有你能感受到他的浪漫和情調。天蠍深愛你，會毫無保留、絕對專一，讓你感受到前所未有的安全感。被他深愛過，絕對終身難忘。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)