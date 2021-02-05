進入寒假時期，不少學生不是選擇外出遊玩，而是選擇先苦後甘，優先處理寒假作業，但成果時常讓爸媽看了直搖頭。一名男網友PO出小學女兒的媽媽畫像照，看見自己老婆在畫中的樣子，讓他當場懷疑人生，笑翻網友。

男網友表示，自己小學女兒的其中一項寒假作業是「我的媽媽」，要畫一張媽媽的畫像交給老師，女兒也很快就完成，並拿給他過目順便簽名。

小學女兒畫的媽媽畫像，讓老爸一看傻眼，不知如何是好。(圖／爆怨公社)

但原PO一看到當場傻眼「女兒把媽媽畫成這樣，然後要拿給我簽名...我該鼓勵她嗎」，透過圖片可以看到，畫像中的媽媽右手疑似拿著一把刀，面露猙獰，因為畫像實在太可怕，讓他直呼「很明顯是寫實主義的風格」、「可能是畫媽媽煮飯的樣子吧」、「反正我是簽了」。

網友看到也都大笑：「手上那是...菜刀嗎」、「我覺得比較像鐮刀」、「超寫實派畫家XD」、「媽媽平常生氣就拿刀嗎」、「右手拿刀，左手叼菸」、「皺眉頭拿著刀」、「至少有畫頭髮XD」、「這是鬼滅之刃裡的鬼吧」、「是不是媽媽拿刀追著爸爸」、「不要懷疑，我煮完飯都是這樣，不然你來煮啊XDDD」、「你要跪算盤了，不能亂簽啊」。

(中時新聞網)