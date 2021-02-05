雞排妹自爆主持尾牙慘遭性騷，風波不斷延燒，繼公司老闆、台語歌王翁立友後，現在連曾國城也捲入其中，遭雞排妹親口向媒體點名，有位形象良好的主持人大哥曾撞她胸部，那個人就是曾國城。隨著雞排妹不斷爆料，也讓演藝圈與她合作過的男星人人自危，外界更好奇照這個情況繼續下去，誰會是下一個被雞排妹爆料性騷的人呢？

雞排妹性騷風波越演越烈，也讓外界好奇到底誰會是雞排妹下一個指控對象？ 就有網友在PTT貼出雞排妹2013年與當時還沒選上台北市長的醫生柯文哲出席活動的兩張牽手照，直言：「看來某阿伯也完蛋了，人證物證和新聞畫面都有了，說不定雞排妹還把當天穿的衣服留下來，看這個阿伯要怎麼拗！」

雞排妹2013年與當時還不是市長的醫生柯文哲同台出席活動。(本報系資料照)

該篇PO文一出，瞬間逗樂PTT大批網友，文章也被推爆，紛紛留言「證據確鑿」、「選舉前爆出來，阿北就不用選了」、「阿伯算不算帥醫生」、「大概會哭訴柯P偷摳手心」、「這招要留到2024的，被你講出來了還要演嗎」。

談性騷每講一次就難過 雞排妹淚喊「示範到哪才夠?」

雞排妹性騷風波不斷延燒，翁立友為了證明自己清白，決定在今(5日)下午召開記者會，未料雞排妹也趁機向他下戰帖，還特地在臉書tag豪記唱片公司，希望對方邀她去翁立友明日舉行的澄清大會，兩人對質說分明。雖然豪記表示只會邀請受邀媒體，但這難不倒雞排妹，她仍堅持出席，並寫下「明天見」。

(中時新聞網)