許多人面試時都特別慎重，希望給面試官留下好印象，提高錄取率，但一名女網友經過面試，成功接獲錄取通知後，卻因人資的一封信導致工作沒了，讓她相當無言，決定PO上網分享過程，不少人也相當心疼，力勸原PO「別再待高雄了」，前往外縣市發展。

女網友在《Dcard》PO文訴苦，表示自己是去年6月的英文系畢業生，多益分數超過900，之後順利找到工作，通過試用期後薪水來到28.5K不含勞健保，但11月時因不適應工作，決定轉換跑道。

女網友錄取後，對方竟以「缺額取消」為由反悔，讓她傻眼，表示自己被浪費了一個月時間。(圖／Dcard)

休息一陣子後，原PO在上月8日前往高雄某傳產公司面試，過程非常順利，薪水也都談妥了，12日人資也再度來電詢問意願與相關事宜，表示即將要送簽給主管，隔天就收到錄取通知書，指定本月17日報到，還提醒原PO記得交付健檢報告。

25日原PO將健檢報告掃成電子檔寄出後，公司在本月1日要求交付正本，未料原PO隔天中午寄出後，下午就收到公司人資來信「缺額取消」，讓她就這樣沒了工作。

原PO不滿表示「作夢也沒想到這種鳥事會發生在我身上」，她說，從1月13日開始，整整被浪費了1個月的時間，期間不但推掉了1個工作機會與2次面試邀約，健檢費用1200元也白花了。

原PO大嘆「難道是我要求的薪水在高雄太高了？」，直說這幾個月找工作的經驗，讓她對高雄心灰意冷，開始考慮往外縣市發展，但又有諸多考量，自己目前很迷茫，也只能抱怨完後繼續找工作。

網友看到後也傻眼，紛紛留言：「這已經可以提告了吧」、「多益900以上只有28K，高雄是有多慘」、「真的別待在高雄了，快點北漂吧」、「這一定要投訴，太扯了」、「拿錄取通知去勞工局勞資協調，或告他索取賠償」、「這公司違法了吧」、「支持檢舉」。

底下更有人起底該公司，表示自己朋友也是面試同一家公司，錄取後繳交完健檢報告，就突然被通知不錄取，原本以為是個案，網路上搜尋後才發現有不少人受害。

(中時新聞網)