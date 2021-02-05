聯合國安全理事會今天要求緬甸軍方釋放翁山蘇姬及其他人，並對緬甸進入緊急狀態表達關切，但未譴責政變。

緬甸軍方以去年11月議會選舉存在舞弊為由，1日拘押實質領袖翁山蘇姬和其他政府高層，政權移交到武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）手中，並宣布國家進入一年的緊急狀態。

由英國起草的初始聲明譴責這場政變，但這種措辭似已放軟，沒有提到政變，以贏得中國和俄羅斯的支持。傳統上，中國和俄羅斯都會讓緬甸免於受到安理會任何重大行動的影響。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）昨天曾承諾，將竭盡所能對緬甸施加足夠的國際壓力，以確保這場政變失敗。

安理會在商定的聲明中「強調必須維護民主體制和程序，避免暴力，並充分尊重人權、基本自由和法治」。

聲明指出，「它鼓勵按照緬甸人民的意願和利益進行對話與和解。」

(中央社)