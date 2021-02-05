目前疫情雖緩，但仍未能輕易放鬆、堅持防疫，不僅在外要戴好口罩、常洗手，在家也要維持健康，就連空氣也不能忽視，所以家中必須備有一台空氣清淨機，讓家中無時無刻都能保持乾淨、健康的空氣，而今年特力集團就代理了韓國WINIX最新推出的「AAPU300」輕巧型空淨機來台開賣，另外還有來自瑞士的空氣清淨機品牌aeris也在台灣推出全球唯一的愛馬仕橘色，讓消費者有新的空氣清淨機選擇。

WINIX全新的「AAPU300」輕巧型空淨機推出28日前購買Winix全系列商品，即有機會把手機、九陽多功能氣炸鍋、500元全聯禮券等價值萬元商品帶回家。（特力集團提供）

WINIX全新的「AAPU300」輕巧型空淨機主打輕巧靈活，造型輕巧僅3.5kg，適用6到10坪室內空間，另外還擁有基本True HEPA空氣清淨濾網外，配備WINIX獨家Plasmawave自動除菌離子的功能，訴求可去除各種形式的細菌和病毒，加上4道空氣濾淨系統，經韓國空氣清淨協會測試更證明可過濾99.97% PM0.3以上的懸浮粒子，配活性碳濾網可去除空氣中的異味、有害氣體和過敏源；28日前購買Winix全系列商品，即有機會把手機、九陽多功能氣炸鍋、500元全聯禮券等價值萬元商品帶回家。

Aeris的「aair lite空氣清淨機」今年更推出獨家限量全球唯一的愛馬仕橘色。（藝術展家具皆由彤雲潤景提供）

Aeris的「aair lite空氣清淨機」主打瑞士設計及製造，也融合了瑞士專利鋅離子抗菌技術，除了訴求可以有效殺滅99.99%的細菌、霉菌和有害微生物，前置濾網F7、核心濾網H13的雙重防護能擋灰塵、毛屑、毛髮等大型顆粒物，可過濾99.98%的小於PM0.3有害顆粒物，更把擁有世界公園之稱的瑞士美學，原封不動地建立在機身設計打造「不只是家電，更是工藝品」的極致簡約外型，搭配可因應心情而更換的機身外套，更能有效達到三重過濾的效果，今年更推出獨家限量全球唯一的愛馬仕橘色，28日前於購買即享2000元優惠。

(中時 )