美國總統拜登今天造訪國務院，發表他上任以來首場重要外交政策演說。他點名中國、俄羅斯為主要威權挑戰，並誓言在任內對抗中國經濟濫權行為及侵略脅迫與攻擊人權等行徑。

拜登（Joe Biden）今天在副總統賀錦麗（Kamala Harris）陪同下，上任後首度造訪國務院與國務卿布林肯（Antony Blinken）會晤，並在會後發表近20分鐘的重要外交政策演說，向國際宣示「美國回來了」（America is back）。

拜登演說一開始就強調，他的政府將致力修復與盟國關係，再次與世界往來，以共同面對當今與未來挑戰。他說：「美國領導必須面對威權主義興盛的新時刻挑戰，包括中國與美國競爭的野心日增，俄羅斯也決心要破壞、擾亂美國民主。」

此外，拜登也說，美國須面對日益劇增的全球挑戰，包含2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情、氣候變遷與核武擴散。

他強調，解決這些挑戰須靠各國共同合作，美國無法單獨做到。而這要從源於美國最珍貴民主價值的外交做起，且要捍衛自由、擁護機會、維護普世權利、尊重法治，及給予每個人尊嚴的對待。

至於該如何實踐，拜登表示，以外交領導世界，指的是與盟友及重要夥伴並肩作戰；但在符合美國利益之處，也必須與敵人、競爭對手在外交上往來，並促進美國人民安全。

談到中國，拜登先是以美國「最難纏的競爭對手」來形容北京，並指美國將直球迎接中國對美國繁榮、安全與民主價值所帶來的挑戰。

拜登表示：「我們將對抗中國經濟濫權行為，反制其侵略脅迫行徑，並就中國對人權、智慧財產權與全球治理的侵襲做出反擊。」但他說，當符合美國利益之時，美方也準備好與北京合作。

針對俄國，拜登指出，美俄昨天將「新戰略武器裁減條約」（New START）延長5年，以維繫兩國間僅存維護核穩定的條約，但他也向俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）表明，「美國讓俄國為所欲為進行侵略、干涉美國選舉、發動駭客攻擊並毒害自身人民的日子，已經結束了」。

拜登表示，俄國壓迫人民言論與和平集會自由，美國與國際社會都深感關切。他也敦促俄國當局，立即無條件釋放遭關押的反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny ）。

拜登也在演說中談到緬甸情勢。他說，美國正與盟國夥伴密切合作，促使國際社會處理緬甸軍事政變。「民主政體內不應以武力推翻人民意志，或是試圖抹滅具公信力的選舉結果，這是毫無疑問的。」

拜登最後敦促緬甸軍方放棄權力，釋放遭拘捕的社運人士與政府官員，並解除通訊限制且不得採取暴力行徑。（編輯：徐崇哲）1100205

(中央社)