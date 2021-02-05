許多國家為了及早擺脫疫情陰霾，選擇賭上一切爭搶疫苗，甚至有國家超買四倍以上的疫苗數量，力拚全國「群體免疫」；就連世界衛生組織（WHO）旗下的「新冠肺炎疫苗全球取得機制」（COVAX），也展開採購及配送疫苗，力求在今年的頭一百天內，讓貧窮國家醫療人員和年長者優先接種疫苗。

台灣下訂的一千萬劑牛津／AZ疫苗，在各國爭搶下，到貨日充滿不確定性。（圖／翻攝自AstraZeneca官網）

一般來說，施打疫苗普及率達到六至七成時，就有群體免疫的效果，但新冠病毒的潛伏期較長，且無症狀感染者擴散程度與傳染性更高，因此美國公衛權威佛奇（Anthony Fauci）認為，需有75％至85％的人口接種新冠疫苗，才能群體免疫。

究竟新冠疫苗的保護力能維持多久？醫界目前尚無定論，估計疫情可能會再持續一年半至二年，才能看見群體免疫的效果。話雖如此，目前已有40多國陸續替國民施打疫苗，美國總統拜登就職後，更將施打疫苗視為首要任務，他下令兩項緊急工作，第一是加快疫苗接種速度，第二為通過1.9兆美元（約新台幣53兆元）的紓困計畫，且前者先於後者，希望全美3億多人都能盡早接種疫苗。

被媒體頻頻追問「何時打疫苗」的陳時中，始終不正面回答，甚至批評疫苗效果不佳。（圖／報系資料庫）

反觀衛福部長、疫指中心指揮官陳時中對於採購疫苗的態度就曖昧許多，雖然曾說「台灣已預訂2千萬劑新冠疫苗」，也曾保證「台灣3月時可施打疫苗」，但卻又曾大動作召開記者會，駁斥「二月初有機會取得十多萬劑的輝瑞BNT疫苗」，還曾要大家不要「為難台灣」，甚至批評「疫苗並非最佳的防疫方式」，且一直以來就是不正面回覆「台灣下訂的疫苗在哪裡？」「台灣施打疫苗時間表為何？」等問題。

目前最受矚目的3款疫苗，是輝瑞BNT、莫德納、牛津／AZ。據悉，台灣下訂的2千萬劑疫苗，包含透過COVAX取得的約476萬劑（包含各品牌）、牛津／AZ疫苗一千萬劑，其餘則向另一家藥廠洽談採購。雖然中央流行疫情指揮中心4日宣布台灣已被納入COVAX第一批配送名單中，不過，研發牛津／AZ疫苗的藥廠前陣子突然取消歐盟的6成疫苗訂單，這些疫苗是否真能如期交貨，仍是未知數。

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(中時新聞網)