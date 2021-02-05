綜觀最受矚目的三支新冠疫苗，輝瑞ＢＮＴ和莫德納疫苗的保護力為九○％至九五％，牛津／ＡＺ疫苗則約有七○％保護力，由於臨床試驗不夠嚴謹，目前醫界最擔心的是「施打劑量」。台大醫院感染科前醫師林氏璧就打趣說：「它（牛津／ＡＺ疫苗）的有效性我不擔心，但我比較煩惱到底該施打多少劑量？」他認為這些疫苗的臨床實驗都是「史無前例的快速」，副作用仍然不明，例如輝瑞ＢＮＴ疫苗的副作用「過敏性休克」就比一般疫苗多出十倍。台大公共衛生學院流行病學教授陳秀熙則認為「能打到有效的疫苗比較重要」，最新研究顯示，輝瑞ＢＮＴ疫苗較能應付變異的新冠病毒。

中華民國旅館旅行業國際行銷協會理事長徐銀樹指出，許多飯店轉做防疫旅館後起死回生，但真正的復甦仍有待疫情趨緩。（圖／報系資料庫）

面對疫苗「只聞樓梯響」的窘境，台灣首當其衝的是返台過年的境外移入人潮，據疫指中心統計，春節前約有三萬七千名國人返台，其中二．九萬人來自陸港澳。

本刊調查，全台負壓隔離病床數有九百七十床，普通隔離病床數有九百五十八床，呼吸器則有九千九百三十二台。專家擔憂，若是農曆年節出現大量確診案例，恐會拖垮醫療量能，不過，疫指中心卻一再保證醫療量能絕對沒問題，難怪愈來愈多第一線醫護人員在網路發聲哀嘆「不知民間疾苦」。

部分防疫旅館因成本較低，對餐點較不注重，甚至出現所附水果僅一顆番茄的情形。（圖／讀者提供）

此外，國防醫學院公共衛生學系教授祝年豐醫師，接受趙少康訪問時質疑，防疫旅館的處理七零八落。少數防疫旅館為節省成本，推出令人相當傻眼的餐點。一名自東南亞回台的民眾在社群網站透露，有時水果只有一顆番茄，飯菜裡甚至出現鋼絲。據悉，防疫旅館的住宿價不一，例如台北市最低每天一千五百元，最高可達二萬元，以十四天的隔離期計算，價差近二十六萬元；絕大多數防疫旅館的住宿價落在三千元至六千元之間，因此官方雖每日補貼八百元，檢疫者仍須自費約三萬元至七萬元。

中華民國旅館旅行業國際行銷協會理事長徐銀樹透露，疫情期間國境關閉，以國際觀光客為主的都會型旅館，每月虧損達一百萬元至二百萬元，因此許多符合條件的業者都轉做防疫旅館。「雖然住房率略為提升，飯店卻會增加原本沒有的業務，像是隨時得回客人的Line、向疫指中心回報相關資訊等。」

一位專家表示，台灣可能會在四月後面臨新一波的防疫考驗，屆時若仍沒有疫苗，僅靠「戴口罩、勤洗手」的土法煉鋼圍堵策略，還能有多少效果，實在令人憂心。

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(中時新聞網)