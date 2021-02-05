年味愈來愈濃！家樂福近期年貨銷量已經成長3成，而由於疫情發燒，許多民眾改採線上辦年貨，根據蝦皮購物的資料顯示，從1月起，「年貨」相關關鍵字搜尋量較上月同期暴增12倍以上，顯示民眾對於年貨需求逐漸轉旺。

受到疫情影響，許多消費者都轉往網購平台採買年貨，「年貨」關鍵字搜尋量也暴增逾12倍。（圖／翻攝自蝦皮購物）

本刊特別找來網路票選2021年最受歡迎的零食禮盒前五名，分別是鳳梨酥、肉紙、肉鬆蛋捲、鳳凰酥、堅果塔，邀請營養師夏子雯、程涵宇一起分析、評選，列出她們認為最地雷的禮盒排行榜。

夏子雯營養師認為鳳梨酥最恐怖，因為飽和脂肪高又熱量爆表；不過，程涵宇心中的最地雷禮盒則是肉鬆蛋捲，成分為雞蛋、砂糖、麵粉、奶油、豬油、棕櫚油、奶粉、新鮮豬肉鬆。「其中含有多種飽和脂肪，例如奶油、豬油、棕梠油，同樣不利於血管健康。」

「肉鬆蛋捲很容易一根接著一根！」程涵宇說，2根肉鬆蛋捲大約相當於3/4碗飯，熱量為210大卡左右，不只如此，肉鬆蛋捲的鈉含量也很高，所以整體來說最不健康。

夏子雯笑說，的確很少人會只吃1根肉鬆蛋捲，最少都會吃2根，此時熱量就跟一顆鳳梨酥差不多了，若是繼續再吃下去就很「母湯」。「我自己就覺得海苔肉鬆很好吃！但考慮到油脂、熱量、鈉含量都很高，以及肉鬆是高溫烹調的加工肉品，所以我蠻少購買肉鬆類的產品，一年頂多吃個幾次。」夏子雯透露。

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(中時新聞網)