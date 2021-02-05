農曆年即將來臨，拜年當然少不了準備禮盒，本刊特別請夏子雯、程涵宇營養師分析網路票選最受歡迎的前五名禮盒，分別是鳳梨酥、肉紙、肉鬆蛋捲、鳳凰酥、堅果塔。其中鳳梨酥、肉鬆蛋捲飽和脂肪高又熱量爆表，因此分別被列為地雷冠軍！

觀察夏子雯、程涵宇的地雷禮盒排名，赫然發現肉紙的名次差異相當大。夏子雯認為肉紙在其中最健康，「肉紙的主要成份是豬肉，雖然會額外添加些食品添加物，但也富含蛋白質，對於老人家牙口不好，是很容易入口的，建議食用的方式可以壓碎加入大燕麥片中，變成鹹粥的方式，方便老人家食用。」

高血壓患者若吃太多肉紙，可能攝取過多的鈉，導致病情失控。圖為患者測量血壓。（圖／黃耀徵攝）

而年輕人吃肉紙最大的問題就是太容易吃過量，夏子雯說，因為肉紙吃起來脆脆的，不太有飽足感，所以常常一下子吃掉一整包，熱量大概就高達650~700大卡左右，幾乎等於一頓正餐，而且是只含有蛋白質及油脂的一餐，很不均衡，所以一片約4公克輕薄的肉紙，建議每天上限吃7~8片就好，大約就是半碗飯的熱量。

程涵宇則將肉紙列為地雷亞軍，「肉紙真的讓我很糾結！因為它是天然食物，比較起來算健康，但是仔細一看，又含有亞硝酸鹽等添加物，但也情有可原，因為這些添加物可以預防滋生肉毒桿菌毒素。」天人交戰過後，程涵宇認為有添加物還是大忌，因此將肉紙列為地雷亞軍，畢竟其他四個品項都不含這類添加物。

年節期間若吃太多零食，建議正餐時改吃燙青菜或沙拉，平衡一下才能健康過年。（圖／報系資料庫）

不含添加物的肉紙比較好？

食物中含有添加物，自然是不利於健康的，但肉紙到底該不該含添加物？這可讓程涵宇傷透腦筋。「市面上的確也有肉紙是不含亞硝酸鹽這些添加物，但如果沒有立刻吃完，我反而會擔心存放條件不佳，因此滋生肉毒桿菌而導致食物中毒。」若不慎肉毒桿菌中毒，會使得人體神經失去作用，嚴重會導致呼吸衰竭數個月，必須等到神經修復才能自主呼吸，裝設呼吸器期間如果併發感染就可能危及性命。所以若肉紙沒有添加物就要立刻吃完，才比較安全。

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(中時新聞網)