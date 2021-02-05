針對網路票選2021年最受歡迎的零食禮盒前五名，分別是鳳梨酥、肉紙、肉鬆蛋捲、鳳凰酥、堅果塔，本刊邀請營養師夏子雯、程涵宇一起分析、評選，列出她們認為最地雷的禮盒排行榜。

在程涵宇眼中，堅果塔是最天然的健康選擇，「堅果是天然食物，查看營養標示也發現飽和脂肪、糖分都較低，再加上它的份量小，每個大約120大卡而已，所以比較沒有負擔。」

堅果塔雖然成分天然，但每人一天攝取上限是5至6個，若吃太多，恐吃進過多熱量與油脂。（圖／翻攝自漢坊餅藝官網）

夏子雯屬於易胖體質，所以一向相當忌口，也很注意食物份量，所以她反而認為看似無害的堅果塔，反而最容易令她掉以輕心。「可能會因為它比較健康，所以反而容易吃過量！」夏子雯建議只吃堅果塔的堅果就好，下層的塔皮含有較多脂肪、熱量，所以跟家人分食，或是乾脆別吃。

至於鳳凰酥，夏子雯認為成分與鳳梨酥大同小異，唯一的差別就是多了蛋黃，但熱量也沒有因此比較多，倒是因為每顆的份量略小於鳳梨酥，所以相較之下熱量、油脂比較低一些。

過年時若是吃了較多零食，就要適時減少攝取澱粉如蘿蔔糕，藉此平衡醣分。（圖／報系資料庫）

程涵宇建議過年期間若吃了上述這些零食禮盒，正餐的澱粉量就要減少，例如飯、麵、蘿蔔糕等都要減量，最後先吃正餐、再吃零食，才不會一下子吃過頭，同時最好都在白天吃，比較不會累積脂肪在身上。

夏子雯說，其實什麼食物都能吃，最重要的是控制份量，例如三高患者、糖尿病、腎臟病患，也都可以吃上述零食，但最好只吃一顆或一根就好，同時也藥諮詢醫師意見，過年也能輕鬆吃喝玩樂。

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(中時新聞網)