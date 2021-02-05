中市警局霧峰分局副分局長鐘仁亨（右）上警廣，空中宣導春節交通疏導措施。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

春節連假將到，出遊車潮大增，霧峰警分局轄內有國道3號、6號、中投公路與台74線快速道路行經，是重要的交通樞紐，霧峰分局3日22時起，策訂以「交通疏導管制」為主，「嚴懲重大違規」、「防制交通事故」為輔之重點交通疏導工作，副分局長鐘仁亨日前特別上警廣，接受直播及錄音專訪，宣導110年加強重要節日安全維護工作。

霧峰分局春節期間特別針對重大交通違規，包括酒後駕車、闖紅燈（不含紅燈右轉）、嚴重超速（超速40公里以上）等三項重大違規嚴格取締，為杜絕民眾酒後駕車的僥倖心態，針對尾牙春酒宴飲密集區及易發生酒駕肇事、酒駕違規之路段，採綿密酒測稽查；就深夜、清晨時段針對違規超速車輛加強取締。

台74線霧峰端接國道3號南下霧峰系統處，連續假日時國道3號因為實施匝道儀控，常導致74線接國道3號南下道路有車流回堵情形，加上國道3號系統，包含中投、霧峰及台74線等3處交流道，110年2月14日、15日（初三、初四）13時至18時，北上入口匝道將實施高乘載管制措施，交通部預估於大年初二（2月13日）8時起，以上路段會出現回堵情形。

鐘仁亨建議用路人如欲避開國道3號霧峰路段壅塞車潮，可改道由台74線大里二匝道，經由環中東路、台63線及台14線銜接國道3號草屯交流道。另外建議民眾若遇上霧峰交流道塞車時，南下車輛可改走台3線，由草屯上國道3號，或由舊正交流道上國道6號避開車潮，以維護車流順暢。霧峰分局也會隨時監控車流狀況，亦隨時反映高速公路局中區交控中心，以機動調整匝道儀控秒數，加速疏解車流。

(中時 )