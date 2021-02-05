國際網路測速權威Ookla首度公布「Speedtest台灣5G報告」，台灣行動網速持續提升，5G開台更挹注強勁成長動能，2019至2020年台灣3G、4G、5G綜合「下載網速」提升幅度高達30.4%，躍居全球第16名。

此外，2020年 第4季台灣「5G下載網速」中位數達260.01Mbps，相較於「4G下載網速」大幅高出522%。

遠傳表示，這次Ookla的測速報告結果，遠傳在5G網速無論下載、上傳、延遲均為全台第一，坐穩「5G網速冠軍」。遠傳「5G下載速度」以315.45Mbps奪冠，目標年底達90%涵蓋率。

遠傳表示，該公司網路建設一路超前佈署，自4G時代即引進「客戶體驗管理系統」(CEM, Customer Experience Management)，透過AI分析不同時段、日期、應用服務的網路使用情境，進而配置適當的網路資源，達成效益極大化。

例如運用AI分析平日白天的科學園區、夜晚的高密度住宅區、假日熱門景點等不同情境，依需求規劃網路建設。5G時代除了利用AI大數據分析進行「基地台選址」，更自行研發「自動化5G帶站平台」，搭配每建設一座5G基地台就會進行「4G/5G單站調整優化」作業，遠傳並一舉囊括兩大國際權威機構Speedtest、Opensignal認證「5G網速冠軍」。

根據「Speedtest台灣5G報告」，台灣行動網速受益於5G技術而穩定上升，全球綜合網速(含3G、4G、5G)排名躍升至第16名，相較於2019年1月報告，一舉前進13名。

此外，台灣各大都會區5G下載網速也首度出爐，網速結果均接近台灣「5G下載網速」中位數260.01Mbps，包含桃園市265.01 Mbps、台北市261.79 Mbps、台中市260.20 Mbps、台南市241.72 Mbps、新北市236.69 Mbps。

遠傳表示，遠傳的5G佈建初期即以六都、百大商圈等人口密集的都會區為目標，並逐步擴大涵蓋範圍至住宅區、商業區、熱門景點、大眾運輸，預計年底達全台90%人口涵蓋率。

(工商 )