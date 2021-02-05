大聯盟先前提議例行賽延後1個月開打，爭取時間希望讓球員獲得新冠肺炎的疫苗，其實這也是美國總統拜登(Joe Biden)內閣的意思。根據美媒《The Athletic》報導，幾位閣員最近告訴大聯盟球團老闆，建議他們延後1個月再打。然而大聯盟談判時與球員工會溝通不良，只有球團高層獲得較多資訊，最後球員拒絕延期。

每一任的美國總統都會去大聯盟開球，百年來只有兩位總統沒做到：第39任吉米卡特(Jimmy Carter)、第45任唐納川普(Donald Trump)，這兩位都是連任失敗的總統。卡特卸任後有回去大聯盟開球。

民主黨的卡特任期1977-81年結束後，在1980年大選遭到共和黨雷根(Ronald Reagan)狠狠擊潰(489票比49票)。共和黨的川普在2017-21年任內也沒去開球，他上任第一年就獲邀去華盛頓國民隊開球，但他沒去，那時他和職業體壇的矛盾已經很深，不過棒球對他還是比較友善的。冠軍隊休士頓太空人、波士頓紅襪、國民都有前往白宮接受川普表揚。

去年1月是川普最後一年任期，他講好要去紐約洋基開球，不料美國的新冠肺炎疫情爆發加上他處置失當，以及不斷爆發的黑人示威和球場國旗抗議，他對於開球一事已無興趣。

防疫是新總統拜登內閣的重點任務，雖然大聯盟官方和老闆願意配合，無奈球員工會不買帳。其實例行賽縮短154場並且不減薪應該很划算，但球員擔心有其他變數，仍堅持完全依照既定行程於4月初開打(162場)。

(中時新聞網)