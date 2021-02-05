總統蔡英文。（中時資料照）

外交部昨公布外交新突破，蓋亞那合作共和國將設台灣辦公室，總統蔡英文隨後也宣布此一好消息，沒想到才一天，今日傳出蓋亞那決定終止設立「台灣辦公室」的協議。網友聞訊全「矇了」，表示蔡英文才在社群平台開心宣布這個消息，沒想到才一天竟被狠打臉，「圖跟新聞都發出去了，蓋亞你下次動作快一點好不好」。

蔡英文昨在（4日）臉書「開心」宣布，過去蓋亞那跟台灣沒有官方往來，在外交人員努力下，上個月已和蓋亞那簽署設處協議，台灣辦公室也展開初期運作。透過設立辦公室，台灣要告訴世界：台灣將深化和蓋亞那的雙邊合作，也會強化和中南美洲的經貿交流；台灣願意和世界交朋友，尤其是會積極擴大和民主盟友的合作關係。

蔡英文更強調，從去年和索馬利蘭互設辦事處，到這次在蓋亞那設立辦公室，台灣的外交人員，正在世界的各個角落，為台灣開拓出更寬廣的國際空間。她要謝謝所有第一線外交人員的努力，就讓台灣繼續走向世界，讓世界看見台灣的貢獻！沒想到蔡英文才宣布完一天，蓋亞那今（5日）突然終止與台灣簽署的在蓋亞那設立「台灣辦公室」協議。

對此，批踢踢網友熱議，「不知道又浪費多少稅金了，整體好大喜功」、「錢到底白砸了多少」、「高興一天就好」、「大內宣失敗了」、「昨晚綠媒才爽了一天 多給幾天爽不行嗎」、「圖跟新聞都發出去了，蓋亞你下次動作快一點好不好」。

更有網友批評外交部，「斷交部，只會花錢，毫無作為」、「史上最爛的斷交部 外交部長還穩穩在上面」，還有網友直言，蓋亞那就是看準大陸和台灣的矛盾，來開口要錢的，「本來就是利用台灣跟中國要好處的」、「蓋亞也懂玩兩面手法拿好處」。

(中時新聞網)