金管會通過對街口電支處分案，指出辦理資金貸與母公司街口金科作業共有4大缺失，未經董事會決議即由董事長胡亦嘉逕行決定，未確實執行內控制度，胡亦嘉則有3項明顯失職行為，除依違反電支條例裁罰街口電支180萬元，並勒令胡亦嘉停職1年。

金管會此次以長達12頁篇幅說明違規缺失。銀行局副局長林志吉指出，街口電支自2018年2月開業後，共貸與母公司街口金科20次款項、共約7.75億元，均未按內部規定提報董事會決議通過，僅依胡亦嘉口頭指示便准予撥款。

其中，前12次發生在2019年5月金管會進行金檢前，經金管會專案金檢指出有未依規定辦理資金貸與缺失後，街口電支在2019年10月至去年1月底期間，仍出現8次未依內部規定程序辦理資金貸與狀況，未依金檢報告內容確實改善缺失。

其次，街口電支資金貸與街口金科時，最高曾二度達公司淨值的53％，超出公司當時訂定的40％、30％總額限制，嚴重影響公司財務健全。且20次資金貸與均未依公司規定程序辦理，包括應填具借款申請書、評估與業務往來金額是否相當、應建立備查簿等事項。

林志吉指出，胡亦嘉對於街口電支20次資金貸與街口金科作業，未善盡督導評估控管作業職責，逕自核准貸與及指示撥款，除架空董事會監督功能，致使公司內控廢弛，且未考慮公司財務狀況，使公司承擔過高的財務風險。

金管會發現，街口電支2019年4月底增資3億元後，胡亦嘉於同年5月初即貸與街口金科3.4億元，累計借款達4.14億元。同年10月中及12月底決定再分別貸與1.6億元、1.32億元，均達公司財報淨值的53％，使公司承擔過高財務風險，影響財務評估控管機制。

林志吉表示，胡亦嘉忽視電支機構資本額限制的規範目的，利用街口電支董事長職務之便，未提報董事會即逕自決策，將街口金科出資款項再貸與街口金科，形同「一筆資本提供二家公司使用」，未善盡街口電支董事忠實義務，明顯妨礙街口電支健全經營。

綜合上述4大缺失及3大罪狀，金管會考量街口電支財務部及法遵部，曾就違反資金貸與程序部分提出意見，且部分缺失為公司去年5月中執行內稽時發現提報董事會，顯示內控制度仍發揮部分功能，故依違反電支條例規定裁罰180萬元，並勒令胡亦嘉停職1年。

(時報資訊)