金管會公布2020年12月信用卡業務概況，當月簽帳金額2958億元，月增達363億元或13.99％、年增49億元或1.68％，改寫歷史次高。使全年簽帳金額達3.02兆元、突破3兆元關卡，雖年減2031億元或6.3％、為金融海嘯以來近11年首見衰退，但亦創歷史次高。

金管會統計，去年12月33家信用卡發卡機構總流通卡數約5012萬張，月增0.3％、年增5.76％，總有效卡數約3300萬張，月增0.55％、年增3.38％。循環信用餘額約1056億元，月增0.86％、年減7.29％，簽帳金額約2958億元，月增達13.99％、年增1.68％。

由於新冠肺炎疫情致使購買機票與出國消費幾乎歸零，信用卡單月簽帳金額去年有9個月較前年同期衰退。不過，由於國內疫情控制得宜，下半年內需市場顯著回溫，在稅遞延入帳、暑期國旅爆發、振興措施上路拉抬下，7月簽帳金額衝上3626億元新高。

金管會原先預期，去年信用卡簽帳金額要再突破3兆元關卡的難度高，但12月睽違5個月再度顯著「雙升」、超越去年同期疫情前表現。雖然前年因創下3.22兆元新高，使得全年雖難逃衰退、終止連10年成長，但仍突破3兆元關卡、改寫歷史次高。

銀行局副局長林志吉分析，去年12月簽帳金額「雙升」創歷史次高，主要由3大原因帶動。首先，年底向來為民眾刷卡繳保費的旺季，而11月繳交的地價稅於12月入帳，加上年底亦是傳統消費旺季，節慶商機亦帶動聚餐消費動能。

據銀行局統計，去年12月國泰世華銀、北富銀、中信銀及永豐銀的信用卡代繳卡費增加達204億元，節慶消費月增62億元，主要由台新銀、玉山銀、國泰世華銀、中信銀、北富銀、永豐銀等6家帶動。繳交地價稅則增加16億元，以中信銀、永豐銀及玉山銀3家為主。

據金管會統計，受金融海嘯衝擊全球經濟影響，信用卡簽帳金額在2008、2009年分別有7個月及6個月出現年衰退，全年簽帳金額分別衰退1.37％及2.05％，2010～2019年則逐年成長，年增率介於5.61～12.71％間，2019年更創下3.22兆元新高。

(時報資訊)