金管會對於街口電子支付辦理資金貸與相關作業有缺失，未確實執行內控，開罰180萬元，並將解除董事長胡亦嘉執行董事職務1年，街口電子支付聲明指出，針對金管會的處分絕不接受，並向監察院提出彈劾黃天牧。

金管會稱街口電支母子公司間借貸未確實執行內部控制制度，但公司指出，街口於106年11月董事會已授權胡亦嘉董事長可核決母子公司款項借貸，原因為街口金融科技為百分之百持有街口電子支付的母公司，兩者間資金往來單純未涉及其他人的權益，且所有借貸都早已還款，胡亦嘉是依照董事會決議及授權，而就街口電子支付與母公司間款項借貸進行核決，因此並無任何缺失，更無損任何人的權益。

另外，聲明中指出，108年2月，金管會金融檢查時，對於街口電子支付同樣母子公司借貸並未有任何糾正及懲處，為何卻在兩年後做出如此嚴重的裁罰，此裁罰明顯荒謬不公。

街口電支表示，金管會明顯以極度濫權的手段對街口做不公平的對待，明顯是對人不對事，已喪失主管機關最基本的原則，違背台灣法治精神，已不配再做為權力無限的主管機關，街口將向監察委員對黃天牧提出彈劾，對於金管會對街口造成的任何損害，將立即提起民事與刑事訴訟。

(時報資訊)