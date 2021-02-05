金管會宣布核發「連線商業銀行」（LINE BANK）營業執照，成為續「樂天國際商業銀行」後第2家取得營業執照的純網銀。銀行局副局長林志吉表示，開業工作準備期至少需要6周，預計LINE BANK最快可在3月中後展開試營運。

金管會2019年8月許可3組團隊設立純網銀，包括由LINE、北富銀、聯邦銀、中信銀發起的「連線商業銀行」（LINE BANK），由中華電、兆豐銀、新光金、全聯、凱基銀及關貿等發起的「將來商業銀行」，以及由日本樂天銀行及國票金等發起的「樂天國際商業銀行」。

其中，樂天國際商業銀行及連線商業銀行在歷經1年準備後，向金管會申請核發營業執照。金管會完成全部書面及實地審查作業後，於去年12月8日對樂天國際商業銀行核發營業執照，今年2月4日再對連線商業銀行核發營業執照。

金管會表示，純網銀為新型態的銀行經營模式，除了要與實體銀行一樣高度注重內控內稽遵循情形，更應該形塑良好的企業文化，落實公司治理及消費者保護，同時做好信譽風險管理，以建立銀行聲譽與客戶信賴。

由於純網銀由金融科技、電商或電信業等產業與金融業共同出資設立，金管會指出，未來與集團內關係企業或其他事業異業合作時，應加強橫向聯繫，盡職控管及要求合作對象共同遵循金融特許事業應遵循法規、資訊安全及客戶資料保護，並建立問責機制。

金管會表示，純網銀開業後將與央行及中央存保共同合作強化監理，包括流動性風險、信用風險、信譽風險及資訊安全等作業風險管理，落實公司治理及消費者保護，並維持金融市場競爭秩序。期許純網銀本於負責任的創新精神推展各項業務，並積極促進普惠金融。

(時報資訊)